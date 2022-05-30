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Jennie「金棕新髮色」一般人也能駕馭　顯白又有特色，女團成員都在染

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie早先染了一頭搶眼橘髮，不僅現身美國科切拉音樂節，還與團員們一同登上了《Rolling Stone》雜誌，不過在Jennie最新貼文中可以發現她已經換了新髮色，現在是帶有金色光澤的棕色，比起橘髮更適合一般人駕馭，類似這種「金棕色」其實在今年很受歡迎，除了Jennie之外還有許多女星能作為範本。

▲Jennie新髮色。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie新髮色。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie的髮色從先前的橘色，換成金棕色。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

Jennie早先染的橘髮色的確亮眼，不過一個失誤就有可能導致皮膚更顯黃，且素顏時容易缺乏氣勢而撐不起髮色。Jennie最新的「金棕色」髮色則沒有這樣的困擾，與一般的巧克力棕、栗棕色比起來更有特色，屬於較淺的棕色系，在暗處顯得低調，但陽光下非常閃、很俏麗，不過同樣都很顯白。

▲Jennie新髮色。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie新髮色。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE Momo和娜璉也在日前染過類似的金棕色調髮色。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

女團TWICE成員Momo和娜璉也在日前染過類似的金棕髮色，從Momo的照片可以看得出來這樣的髮色十分襯膚，不過由於Momo先前曾挑染瀏海，所以前方位置的髮絲更淺，帶有金屬感的光澤；娜璉的金棕髮色便顯得比較淺，並偏向霧感，給人感覺比較溫柔一些。

▲金棕髮色。（圖／翻攝自IG）

▲ITZY Lia的髮色也是很好的範本。（圖／翻攝自IG@itzy.all.in.us）

此外，女團ITZY成員Lia最近也是維持金棕髮色，搭上波浪捲髮，日常很好駕馭；aespa的Ningning則是示範了色調較深的版本，在有打光與沒打光的狀況下差很多，在光線下金色光澤更為明顯，拍起照來十分上相。

▲Jennie新髮色。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Ningning示範的色調更深的金棕髮色。（圖／翻攝自IG@aespa_official）

關鍵字：

Jennie, 髮色, 金棕色髮色, 棕色, 染髮

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