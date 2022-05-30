fb ig video ETtoday search mobile

星期一不憂鬱！營養師：多吃「快樂食物」讓你心情變好

>

▲▼快樂食物。（圖／Unsplash）

▲挑對食物能讓心情變好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Blue Monday也不憂鬱，小時候不開心的時候，吃顆糖就能讓心情變好，營養師余朱青分享，吃對食物也能讓心情變好，因為身體有個叫做血清素的傳導物質，有快樂荷爾蒙的稱號，她貼心列舉以下食物，讓你吃出好心情。

▲▼快樂食物。（圖／Unsplash）

營養師余朱青指出，含有色氨酸的食物，可以幫助製造血清素，而香蕉、牛奶、堅果都含有豐富色氨酸，另外含有Omega-3不飽和脂肪酸的食物，也有助於緩解焦慮和沮喪情緒，像是鮭魚、亞麻籽油、堅果和雞蛋等，可以幫助頭腦健康，保持大腦細胞的靈活性和改善情緒，大多深海魚及堅果都含有這類快樂因子。

▲▼快樂食物。（圖／Unsplash）

她也分享，如果常處在壓力大或緊張狀態時，身體會消耗大量的維生素B群。所以多補充富含維生素B的食物，可以幫助產生血清素，像是深色蔬菜、肉類、雞蛋、全穀類等都是好選擇。

▲▼快樂食物。（圖／Unsplash）

另外，鋅是讓細胞正常作用的重要元素，對維持大腦健康很重要，缺乏鋅會讓人食慾減退、免疫低落，所以可多吃像是牡蠣、扇貝、瘦肉、南瓜籽等含鋅量較高的食物來補充。

她也提醒，有的食物能讓心情好，也有吃了會帶來負面情緒的食物，像是油膩、煎炸等高油脂食品、高糖分食物、高鹽分食物等，想要避免壞心情，上面的食物一定要少吃。

►睡飽仍力不從心？營養師曝「5種NG食物」不要碰

►超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

關鍵字：

營養師, 快樂食物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片 超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」 真的不是穿越時空！日本女生天天還原80年代穿搭　4個關鍵別緻又迷人 34歲趙麗穎穿「逆齡娃娃裙」網看傻！髮箍＋巴掌小臉根本少女 誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！ 日本推出「阿呆衛生紙套」！　用「阿呆的鼻涕」擤鼻涕超幽默 第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面