星期一不憂鬱！營養師：多吃「快樂食物」讓你心情變好

▲挑對食物能讓心情變好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Blue Monday也不憂鬱，小時候不開心的時候，吃顆糖就能讓心情變好，營養師余朱青分享，吃對食物也能讓心情變好，因為身體有個叫做血清素的傳導物質，有快樂荷爾蒙的稱號，她貼心列舉以下食物，讓你吃出好心情。

營養師余朱青指出，含有色氨酸的食物，可以幫助製造血清素，而香蕉、牛奶、堅果都含有豐富色氨酸，另外含有Omega-3不飽和脂肪酸的食物，也有助於緩解焦慮和沮喪情緒，像是鮭魚、亞麻籽油、堅果和雞蛋等，可以幫助頭腦健康，保持大腦細胞的靈活性和改善情緒，大多深海魚及堅果都含有這類快樂因子。

她也分享，如果常處在壓力大或緊張狀態時，身體會消耗大量的維生素B群。所以多補充富含維生素B的食物，可以幫助產生血清素，像是深色蔬菜、肉類、雞蛋、全穀類等都是好選擇。

另外，鋅是讓細胞正常作用的重要元素，對維持大腦健康很重要，缺乏鋅會讓人食慾減退、免疫低落，所以可多吃像是牡蠣、扇貝、瘦肉、南瓜籽等含鋅量較高的食物來補充。

她也提醒，有的食物能讓心情好，也有吃了會帶來負面情緒的食物，像是油膩、煎炸等高油脂食品、高糖分食物、高鹽分食物等，想要避免壞心情，上面的食物一定要少吃。

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