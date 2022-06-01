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再也不悶！蠶絲石墨烯男性內褲5.6折　超狂材質＋剪裁夏天好舒爽

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文／C編

夏季天氣炎熱，貼身衣物的挑選更重要，才不致悶熱不適，尤其內褲，使用能吸濕排汗、抗菌的材質最適合，近年石墨烯大出風頭，也被用在內褲，若再加上對剪裁的重視，更能穿得舒適自在。

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▲矜蘭妃,蠶絲,石墨烯,男性內褲,內褲,Her森森,。（圖／Her森森）

▲矜蘭妃蠶絲石墨烯下半身幸福男內褲 4件組，原價8800元、特價4980元，點我購買

服飾品牌矜蘭妃推出蠶絲石墨烯男性內褲，歷經6年時間開發出全新的面料，運用頂級蠶絲搭配高含量、高表面積的石墨烯複合紗，成為超細纖維，穿上身絕對會讓人驚呼連連，讚嘆不已，現正下殺5.6折，相當划算。

一般男性內褲常出現的狀況是布料彈性不足、太厚，穿起來緊繃不適，不然就是感到潮濕、悶熱不透氣，長時間下來，很容易滋生細菌；全新的石墨烯複合紗熱逸散值高、抗菌99.9％、輕薄透氣不悶熱，穿起來更加舒適貼膚。

在整體剪裁上，採用鬆緊超細纖維、寬邊雙面彈性的設計，無勒痕、貼合不走位，一片式剪裁無裁縫，可以避免夾臀的困擾，而且服貼親膚不捲邊，柔軟細緻，穿了絕對會愛上。

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▲矜蘭妃,蠶絲,石墨烯,男性內褲,內褲,Her森森,。（圖／Her森森）

▲矜蘭妃 蠶絲石墨烯下半身幸福男內褲 4件組，原價8800元、特價4980元，點我購買

「Her森森」推出「矜蘭妃 蠶絲石墨烯下半身幸福男內褲 4件組」，原價8800元、特價4980元，下殺5.6折，相當於一件才1245元，買好點的內褲不但穿了舒適，更可以穿得長久，當然要趁特價，趕快買起來囤貨，這樣才夠划算。

關鍵字：

矜蘭妃, 蠶絲, 石墨烯, 男性內褲, 內褲, Her森森

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