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春夏韓星穿搭趨勢！復古低腰潤娥、張員瑛都愛　「全身牛仔」才是王道

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文／美人圈

最近天氣漸漸熱了起來！女孩們都幫衣服換季了嗎？如果還沒為春夏購入新衣，就先來參考這篇小編為大家整理的韓星春夏穿搭趨勢！除了超夯的復古低腰潮、印花圖案及全身牛仔穿搭也是今年的關鍵字，跟著喜歡的明星走在時尚尖端，變身時髦精～

韓星春夏穿搭趨勢1：低腰

因為Miu Miu吹起復古「低腰潮」，許多韓星紛紛跟上！像是潤娥、金世正、張員瑛都曾在個人IG上曬出姣好身材，不過因為低腰容易有「破壞比例」的視覺效果，因此穿搭上要特別小心。建議可以選擇短版上衣，讓完美S腰線展露出來，不過特別注意，長度不宜過短，大約在肚臍上3公分即可，否則很容易有腰過長、顯腿短的效果！

也可以跟Jennie一樣穿上高腰內褲，露出品牌logo更顯時髦！若是比較害羞的女孩，認為露內褲太赤裸，也可以配一條顯眼的腰鍊或腰帶，轉移視覺重點同時，與鬆鬆腰帶的腰帶對比下，腰線也會更加纖細。

韓星春夏穿搭趨勢2：繞頸露肩上衣

上半身較豐腴的女孩們看過來～其實肉肉女或是上胸比較豐滿的女孩們，如果對於身材不自信，與其穿上更顯胖的oversize，不如適當的露出肩頸線條更顯瘦～IU本身骨架較小，穿上繞頸、露肩的洋裝後，有削弱、截斷的效果，會更顯身材嬌小！

Lia也是穿上類似剪裁的上衣，上衣與綁帶銜接處，呈現出三角區域，大面積露出的肩膀線條、更顯骨感～

韓星春夏穿搭趨勢3：復古印花

大家不要以爲印花元素只會出現在媽媽衣櫃或是古著店中，其實復古印花圖案也是今年春夏的關鍵字！除了鮮豔繽粉的色彩外，想要走低調路線，也可以選擇暗色系的渲染樣式，趕快跟著韓星們一起走在時尚最尖端～

韓星春夏穿搭趨勢4：糖果色

每到春夏季，各種繽紛的糖果色都非常受到韓妞們的歡迎～小編觀察到，尤其是螢光粉色系的外套，更是韓星們必備單品！像是Lia穿的這件皮革粉色外套，短版的設計可以更顯腿長，並選擇與外套顏色呼應的花朵白底洋裝，再搭配上白色長靴子，根本魅力無法擋～

如果害怕太亮眼的顏色很容易顯黑，也可以選擇低飽和的清爽色系！冷色調的藍、綠色上身就看上去自然又清新；喜歡粉嫩一點，可以選擇鵝黃、淺紫色，符合春夏的明亮繽紛，同時穿搭上也更日常、好搭配。

韓星春夏穿搭趨勢5：全身牛仔

牛仔風格元素永不退流行！尤其今年更是「全身牛仔」的王道，像是Yuna選擇短版牛仔外套，搭配低腰牛仔褲，符合今年兩大穿衣趨勢，內搭上一件設計感的白色上衣，露出性感的水蛇腰線，讓整體風格俐落同時女人味～

 

如果喜歡率性感的風格，可以參考徐玄這套工裝服穿搭！一套直接上身不用特別搭配，舒適又時髦超適合懶人。因為這套穿搭是採用全身素色的丹寧面料，所以可以搭配稍微花俏的包款，增添穿搭豐富度！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星穿搭, 復古低腰, 春夏穿搭

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