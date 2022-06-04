LIFE・經典／IKEA開賣太陽能板　使用綠色能源更容易

▲IKEA與綠能廠商合作在賣場提供太陽能板服務，預計今年秋天會在美國加州推行。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

近年來環保議題不斷升級，許多人樂見資源永續意識慢慢向更多人紮根，近年持續在回收永續議題並行多向方案的傢俱巨擘IKEA，最快在今年秋天，會正式向消費者提供住宅太陽能板的安裝系統服務，讓消費者更有意願的在家中安裝太陽能板供電的綠能系統。

其實這項服務並非IKEA本身所提供的，而是與加州太陽能板業者SunPower合作，由IKEA作為一個媒介，IKEA Family客戶忠誠度計劃的成員能方便的進行建置工程，作為家中太陽能供電的解決方案，而並非自己焦頭爛額的去找數間廠商比價、了解售後服務，這樣做不但省去想使用綠能電力的家庭更多麻煩，也提高其他潛在消費者的使用意願。

IKEA近年針對環保議題持續推動與進行許多方案，這也是身為全球最大傢具製造商需承擔起的責任，因為如此大量的全球性銷售，只需要一個小動作，即可大量增加與減少地球的垃圾與資源消耗，之前他們曾經將印度稻草為原料推出家用系列，避免當地燃燒稻草造成的空氣污染。

▲IKEA於2019年推出以印度稻草回收的材質製成的居家用品系列。（圖／IKEA提供）

目前IKEA已停售一次性的電池銷售，預計在2030年將全數採用回收塑膠製作旗下商品，近期他們也發表將採用回收泡棉來製作新的床墊，希望能減少進入垃圾回收廠的泡棉數量，短程目標為2025年其床墊有20%的比例是採用回收物質。

而其實這間知名家具商似乎也嘗試著為環保扮演不同的角色，像是在美國加州與在地的太陽能面板商合作，讓自家消費者能提升使用綠能電力的意願，雖然不知其合作的商業模式的利潤分配，但這彷彿是太陽能電池供應商、消費者、IKEA與地球4方皆贏的服務與做法。

畢竟，沒有舒適的地球就沒有舒適的家，我們也更期待能在IKEA賣場中買到平價且易於使用的綠色能源系統。