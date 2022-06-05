30款韓網討論度高的底妝清單　eSpoir、AGE20s超紅，這款金永大都愛用

文／美人圈

夏季底妝熱賣榜單出爐！今天帶來2022韓國OLIVE YOUNG底妝推薦，最熱賣的氣墊、粉底、粉底棒30款推薦清單，蘭芝氣墊粉底、CLIO氣墊幾乎霸榜、鄭瑄茉氣墊連化妝師都激推！eSpoir、dasique、romand、parnell超紅，還有小眾品牌必收，另外男性化妝品也推薦，今天一起看看2022韓國OLIVE YOUNG底妝推薦清單！

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：蘭芝 NEO型塑霧感／光感氣墊

蘭芝超火紅的NEO底妝系列，這款氣墊除了外型小巧像是AirPods外、妝感也超級美！不論是霧感、光感，質地都相當輕盈、且高遮瑕，更重要的是相當服貼，像是近年需要戴口罩的情況也可以保持持妝度，從推出以來在韓網討論度都居高不下！





▲蘭芝 NEO型塑霧感／光感氣墊，15g*2／NT$1,400。（圖／翻攝蘭芝）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：鄭瑄茉 超持久光感裸膚氣墊粉餅

韓國明星化妝師鄭瑄茉的品牌，完全是品質保證！這款氣墊也是霸榜韓國美妝榜常勝款，打造像是原生肌膚般的水亮美肌妝感，另外添加天然保濕成分讓粉底更服貼，同時持久不暗沈，更重要的是這款氣墊粉撲盤有細緻的肌膚紋理，用粉撲按壓粉底後、可以先在粉撲盤按壓、讓沾粉更加平均。





▲鄭瑄茉 超持久光感裸膚氣墊粉餅，14g*2／NT$1,345。（圖／翻攝JUNGSAEMMOOL）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：dasique 空氣濾鏡氣墊

dasique這款空氣氣墊質地非常輕薄，卻有SPF50／PA++++的高防曬係數，而且遮瑕度雖然偏中上，但是相當輕透、上臉幾乎沒有粉感，細緻的光澤非常服貼，不會顯肌膚紋理或毛孔，出油後也不會有融妝感～

▲dasique 空氣濾鏡氣墊，15g*2／約N$T850。（圖／翻攝dasique）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：eSpoir 訂製絲絨氣墊

eSpoir底妝在韓國也是討論度很高，除了這款絲絨妝感之外、另一款光澤妝感也是紅到不行！這款絲絨款是偏霧光妝感，質地非常細緻服貼，而且有平滑肌膚紋理的效果，瑕疵完全被修飾，持妝表現也相當優秀！

▲eSpoir 訂製絲絨氣墊，13g*2／約NT$910。（圖／翻攝eSpoir）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：too cool for school 巨星無瑕絲光氣墊粉餅

too cool for school的氣墊也是妝感激美，這款氣墊添加保養成份，雖然有滋潤感、但是不泛油光，輕薄質地不厚重，不管是遮瑕度、持妝效果都很高，可以創造輕透、高服貼的絲緞光妝感。

▲too cool for school 巨星無瑕絲光氣墊粉餅，12g*2／NT$1,480。（圖／翻攝too cool for school）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：CLIO 星曜藍全效柔霧氣墊粉餅

CLIO的底妝不僅在韓國、在台灣也很紅，這款氣墊質地輕盈不厚重，隨手一拍、瑕疵立馬隱形，而且質地不僅控油、還有雙層薄膜效果，可以在肌膚表層形成保護膜、防沾染，持妝度相當高！

▲CLIO 星曜藍全效柔霧氣墊粉餅，15g*2／NT$920。（圖／翻攝CLIO）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：HERA 黑盒持妝氣墊

HERA除了近期唇彩很紅之外，氣墊也是大推！這款黑盒氣墊是偏霧光的妝感，粉體相當輕盈服貼，遮瑕度偏中間、但是堆疊一點也不厚重，而且也不容易顯肌膚紋理或是卡粉，尤其是BLACKPINK的Jennie當了代言人後、在韓網一直很有討論度！

▲HERA 黑盒持妝氣墊，15g*2／約NT$1,570。（圖／翻攝HERA）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：AMUSE 果凍純素氣墊

韓國美妝品牌AMUSE首款純素彩妝！近幾年「純素美妝」一直是趨勢，天然成分來源、拒絕使用動物實驗，不僅更加安全、也可兼顧環保！這款氣墊是特別的果凍質地，偏半霧光的奶油肌妝感非常輕薄服貼，帶微微的粉紅色調、可以讓肌膚看起來更加白裡透紅。





▲AMUSE 果凍純素氣墊，15g／約NT$810。（圖／翻攝AMUSE）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：romand NU ZERO空氣感氣墊

romand氣墊特別的是色號非常自然，偏黃偏黑都適合、不會有死白的問題，另外粉質相當細緻、可以打造服貼的自然光澤妝感，妝感輕薄、延展性都不錯，不暗沉、且非常持妝，同時具有高遮瑕效果，推薦給油肌、混合肌的人。

▲romand NU ZERO空氣感氣墊，15g／約NT$600。（圖／翻攝romand）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：parnell 積雪草精粹亮白氣墊

parnell氣墊近期在Dcard討論度很高，這款氣墊含有將近90%積雪草及保濕成分，是一款專為敏感肌膚打造的舒緩氣墊，雖然妝感偏光澤、但是遮瑕度相當高，同時也有防口罩沾染的效果。

▲parnell 積雪草精粹亮白氣墊，15g／NT$790。（圖／翻攝parnell）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：LUNA 修片持久氣墊

LUNA除了遮瑕膏之外，這款氣墊也是熱銷，不僅相當潤澤、遮瑕度也超高，輕輕一拍瑕疵馬上隱藏，同時沒有厚粉感，連鼻翼也不卡紋，而且這款氣墊持妝度算是比較高，雖然戴口罩的情況下還是需要定妝、但出油後妝容也不會毀的很誇張～

​​​​​​​​​​​​​​▲LUNA 修片持久氣墊，12g*2／約NT$780。（圖／翻攝LUNA）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：lilybyred 棉花糖濾鏡氣墊

lilybyred在韓國是討論度很高的平價品牌，這款氣墊是特別的限定款，外殼上的雲彩圖案像是棉花糖般非常可愛，妝感非常服貼、遮瑕度高，像是為肌膚打上一層濾鏡，而且這款氣墊防沾染效果很好，即使用手指也不會留粉痕，持妝度非常優秀。

▲lilybyred 棉花糖濾鏡氣墊，15g／約NT$490。（圖／翻攝lilybyred）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：WAKEMAKE 純淨純素氣墊

WAKEMAKE本來就常是韓國藥妝店OLIVE YOUNG熱賣品項，這款氣墊也是純素彩妝，粉質細膩服貼、遮瑕度高，妝感相當輕盈無粉感，而且像鵝卵石般的圓潤外型小巧，真的非常精緻！

▲WAKEMAKE 純淨純素氣墊，12g*2／約NT$1,000。（圖／翻攝WAKEMAKE）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：BE READY 磁鐵服貼氣墊

BE READY其實是一個男性化妝品牌，連《二十五，二十一》崔賢旭、金永大都愛用！韓國男生其實除了保養之外、也非常注意妝容，這款氣墊質地比較清爽、遮瑕度偏輕透，而且色選非常自然，所以即使是膚色健康的男生使用也不會有假白問題、當然女生使用也完全可以！

▲BE READY 磁鐵服貼氣墊，15g／約NT$595。（圖／翻攝BE READY）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：THE LAB by blanc doux 純素玻尿酸保濕氣墊

THE LAB by blanc doux是一個韓國的小眾品牌，包裝設計非常有文青感！這款氣墊是款純素彩妝，含玻尿酸等保濕成分，雖然保濕度高、但質地輕盈沒有粉感，可以打造像是原生肌膚般的自然妝效。

▲THE LAB by blanc doux 純素玻尿酸保濕氣墊，12g*2／約NT$790。（圖／翻攝THE LAB by blanc doux）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：JAVIN DE SEOUL 眨眼氣墊

JAVIN DE SEOUL這款眨眼氣墊不僅外觀可愛，妝感也非常美，是偏潤澤度高的質地、但遮瑕度相當高，連鼻翼或眼下部位也不會卡粉，建議搭配蜜粉增加持妝度。

▲JAVIN DE SEOUL 眨眼氣墊，15g／約NT$670。（圖／翻攝JAVIN DE SEOUL）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：AGE20s 光感精華遮瑕氣墊

AGE20s在小紅書上相當紅！這款氣墊含高保濕成分，所以潤澤度相當高，同時遮瑕度可以堆疊、也不會厚重卡粉，韓妞特別提到這款氣墊對於毛孔修飾度也不錯，可以有平滑肌膚的效果。

▲AGE20s 光感精華遮瑕氣墊，12.5g*2／約NT$840。（圖／翻攝AGE20s）

2022韓國OLIVE YOUNG氣墊推薦：BOH 彈潤遮瑕氣墊

BOH也是韓國小眾的保養品牌，這款氣墊特別的是潤澤度比較高，但是高遮瑕、高持妝，同時相當服貼，上臉有膨潤感、蘋果肌更加飽滿，相當減齡！

▲BOH 彈潤遮瑕氣墊，12.5g*2／約NT$820。（圖／翻攝BOH）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底推薦：ETUDE 超持妝純素粉底

ETUDE超持妝粉底大家都不陌生，不僅平價、妝感更是服貼絕美，在今年推出全新的純素彩妝，相當符合近年美妝圈的純素趨勢！這款粉底粉質相當輕盈，同時遮瑕度相當高，一抹馬上有平滑感，而且相當持妝，可以大大降低口罩沾染。





▲ETUDE 超持妝純素粉底，30g／約NT$700。（圖／翻攝ETUDE）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底推薦：GIVERNY 高遮瑕服貼粉底

GIVERNY除了粉底之外、其實妝前也是相當有名，這款粉底含多種保濕成分，質地偏潤澤、但是延展度相當高，推開後輕盈服貼，偏霧面的絲絨妝效、持妝度也是比較高。

▲GIVERNY 高遮瑕服貼粉底，30ml／約NT$720。（圖／翻攝GIVERNY）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底推薦：蘭芝 NEO型塑霧感／光感粉底液

蘭芝的NEO系列除了氣墊之外、粉底也相當推薦！一樣有霧感及光感兩種妝感，霧感是微霧妝效、上臉感受相當輕薄，同時遮瑕度高，而光感則是偏水光感、但不是油光滿面的效果，兩款都有很高的持妝度，夏天使用也沒問題！

▲蘭芝 NEO型塑霧感／光感粉底液，30ml／NT$1,450。（圖／翻攝蘭芝）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底推薦：BANILA CO 36H極致無瑕粉底液

Banila Co的粉底液剛推出時就因為超美顏值燒到很多人！這款妝感是屬於控油持妝型的粉底，遮瑕力中等、但是堆疊也不厚重，持妝度跟服貼度都很不錯，就算出油後也會變成很漂亮的奶油肌，重點是色選比較自然、不會有很多韓妝常出現的假白問題！

▲BANILA CO 36H極致無瑕粉底液，30ml／NT$1,250。（圖／翻攝BANILA CO）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底推薦：CLIO 凝時美肌防沾染柔霧粉底液

CLIO的粉底在台灣討論度很高，質地輕盈、且具高遮瑕力，可以輕鬆遮瑕黑眼圈、粗大毛孔、細紋等臉上瑕疵，像是為肌膚開了濾鏡般，高延展質地輕透不厚重，附著力高且輕薄服貼，超強持妝及防沾染效果可長時間維持漂亮妝容。

▲CLIO 凝時美肌防沾染柔霧粉底液，15g／NT$470。（圖／翻攝CLIO）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底推薦：HERA 絲滑持久粉底液

HERA這款粉底在韓國也是被稱為Jennie粉底！偏絲絨霧光妝感，上臉非常輕盈服貼，淡淡的霧光感非常細緻，粉質輕薄、可以自然修飾肌膚瑕疵，而且沒有厚粉感，同時相當持妝。

▲HERA 絲滑持久粉底液，30g／約NT$1,630。（圖／翻攝HERA）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底推薦：hince 裸膚粉底液

hince這款粉底比較輕盈，上臉後幾乎沒有粉感，可以自然的修飾肌膚色調，打造裸妝般的妝感，另外這款粉底包裝設計也是比較文青、相當有質感。

▲hince 裸膚粉底液，40ml／約NT$870。（圖／翻攝hince）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底推薦：VDL 完美持妝粉底液

VDL這款粉底遮瑕度比較高，薄塗一層就可以遮掉瑕疵，疊加後也不會太厚重，而且粉質細膩，剛上臉時僅有微微光澤感、出油後會變成奶油光，妝感一樣透亮。

▲VDL 完美持妝粉底液，30g／約NT$650。（圖／翻攝VDL）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底推薦：韓律 遮瑕服貼粉底液

韓律這款粉底非常輕薄、同時上臉沒有粉感，遮瑕度偏中等、可以堆疊也不會厚粉，這款粉底因為含有多種保養成分，算是一款養膚級粉底，雖然妝感偏霧光、但是保濕度相當高，很多韓妞秋冬也會使用這款粉底。

▲韓律 遮瑕服貼粉底液，30ml／約NT$550。（圖／翻攝韓律）



2022韓國OLIVE YOUNG粉底棒推薦：eSpoir 訂製光澤粉底棒

eSpoir這款粉底棒在韓國可以說是相當大勢！撇開一般粉底棒都比較乾的印象，這款粉底棒不僅高保濕、潤澤度高，光澤感更是絕美，輕輕一抹馬上有光澤感，同時遮瑕度也讓人驚艷，更重要的是還相當持妝～

▲eSpoir 訂製光澤粉底棒，13g／約NT$680。（圖／翻攝eSpoir）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底棒推薦：HOURGLASS 無痕修飾粉底條

HOURGLASS的粉底條在韓網討論度也很高，這款粉底條妝感是比較輕薄的妝效、遮瑕度也很高，同時相當輕盈、沒有粉感，也不會有卡紋的問題。

▲HOURGLASS 無痕修飾粉底條，7.2g／約NT$1,530。（圖／翻攝HOURGLASS）

2022韓國OLIVE YOUNG粉底棒推薦：obge 自然遮瑕粉底棒

obge也是一款男性化妝品牌，韓星李陣郁、尹智聖都是愛用者！這款粉底棒不僅遮瑕度高、粉質相當輕盈不厚粉，但卻有SPF50+／PA++++的高防曬係數，而且末端附帶刷子，對於男生來說上妝更加簡單方便！

▲obge 自然遮瑕粉底棒，13g／約NT$880。（圖／翻攝obge）

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