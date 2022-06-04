李聖經私服教你穿成「文藝小清新」　約會、上班都讓人怦然心動

文／Dappei

以模特兒出道的李聖經，踏入演員之路後，從小配角到熱播韓劇女主盡心詮釋好每個角色，並將批評都化作進步的食糧，而使演出過的角色都深植人心，像是：《舉重妖精金福珠》中渴望愛情的舉重選手金福珠、《想暫停的瞬間》裡能看見自己與他人壽命時間的崔米卡、《浪漫醫生金師傅 2》的車恩彩⋯⋯等，多變的戲路及出色的演技都可看出李聖經不畏挑戰又努力的一面；此外，李聖經的歌唱、舞蹈實力也不容小覷，難怪有「全能藝人」之稱。

李聖經私底下的穿衣風格也受許多女孩所喜愛，在看起來簡單、不難模仿的造型中，透過單品的質感設計、具修飾效果的款式及能襯托膚色的色系搭配⋯⋯等技巧，讓造型多了分巧思，今回就跟著Dappei一起看看精靈女神的私服穿搭吧！

▲精靈女神「李聖經」的私服穿搭（圖／翻攝自IG）



＃V 領上衣的小臉術

V領的設計能讓臉型達到修飾，而原本就有精緻小臉的李聖經在V領上衣的挑選則是以針織、螺紋設計款式，讓造型多了分知性；像是以淡灰綠的螺紋V領上衣搭配皮質下身，深色與淺色的搭配不僅凸顯了上身單品，也為下著的皮質單品添加些微復古的味道，以黑色髮帶、皮革與帆布設計的水桶包當配件，在色系、材質上都與服裝相呼應，使整體造型更細膩。

＃素色單品清新又優雅

夏天來臨時，淺色的素面單品在視覺上能給人清新、舒適的感受，而想透過素面單品打造優雅又時尚的造型，在單品的剪裁、版型上變很講究質感。喜歡簡約風格的搭黨們不妨參考李聖經的造型，透過莫蘭迪灰的短袖西裝外套、中高腰西裝長褲穿出俐落，而在西裝外套內搭配小可愛更是緩和了西料單品的正式，且適合在悶熱的夏季著用。想要有較多的休閒氛圍也可參考另一個搭配，藉由視覺上給人清新感的米色單品穿出One Tone風格，而腳下的涼鞋則給人休閒度假vibe，假期想要穿得舒適又不邋遢不妨參考看看。

＃貝雷帽彰顯文藝氣息

從李聖經的IG中會發現她經常以不同帽款搭配不同的風格造型，其中貝雷帽的出鏡率更是多於其他帽款。除了經常在街頭LOOK中能看見貝雷帽，也可參考李聖經以貝雷帽展現復古、文藝的一面；像是以散發知性氣質的絲質白襯衫搭配卡其色下著，整體色系與單品的皺褶設計都展現優雅，而以炭灰色的羊毛雷帽搭配之，無論色系或材質都使整體造型更完整，也讓這套穿搭化身文青。

＃各式包款提升穿搭質感

除了以帽款提升造型層次，李聖經也經常以不同款式的包包來搭配不受限的穿衣風格；像是米色短上衣搭配黑色高腰闊腿褲，色系雖屬基本，但透過微合身的上衣與顯腿長的下著版型凸顯自身優點，使得簡約造型典雅又不失悠閒，而在配件選擇上以墨綠色皮革肩背包搭配之，恰如其分的低調質感不僅讓造型多了分層次，同時也未搶走整身低調質感的風采。若想以包款作為整體視覺焦點，不妨參考搭配技巧，全白裙裝造型中光是裙子本身的蕾絲雕花設計便讓無彩色搭配多了不少時髦感，而黑色麂皮靴款不僅增添帥氣，還能透過單品的質感凸顯穿者的穿衣品味，最後以搶眼的亮橘色小包做為配件更是讓一身優雅造型多了活力與親切。

Dappei 結語：



擁有175公分高挑身材的李聖經本身就是個衣架子，而看她的私服造型便能發現她很清楚自身優勢，在單品設計、剪裁的挑選上多以簡約又質感的款式為主，並透過合適的配件與之搭配，使得各式風格都能展現個人魅力。李聖經的私服搭配技巧十分適合喜歡基本、簡約造型，卻不願流於俗氣的女孩們參考呢！

文字編輯：Yei

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