球鞋控快入手這四雙！史努比、Kitty聯名球鞋可愛吸睛　還超級搶手

文／美人圈

2022最新聯名球鞋在這！adidas攜手最經典的M&M'S巧克力推出復古鞋款，配色雖然大膽卻意外和諧，更有超萌的迪士尼史迪奇聯名；Converse 則攜手「Peanuts」推出查理・布朗和史奴比的系列商品；Nike更是端出了與Hello Kitty的聯名鞋款，俏皮可愛之外還超級搶手！

2022新款聯名球鞋：adidas OriginalsｘDisney Stitch

今年5月adidas Originals與迪士尼再度攜手，將知名動畫《星際寶貝》中可愛調皮的主角史迪奇融入到設計中，既童趣又實搭，史迪奇控可以準備入手啦！

▲adidas Originals x Disney Stitch FORUM LOW，NT$3,690。（圖／翻攝adidas，下同）

其中，SUPERSTAR與FORUM在延續經典輪廓的基礎上，採用皮革鞋面，史迪奇以不同動作與搞怪本色出現在鞋身與鞋舌等細節，可愛吸睛又適合日常穿搭。而ADILETTE主打舒適與輕鬆風格，更將全印花的三葉草標誌與史迪奇完美融合，穿上就能一起跳進史迪奇的世界。

adidas Originals x Disney Stitch販售資訊

販售時間：即日起

販售店點：於官網與全店點販售。

2022新款聯名球鞋：adidasｘM&M'S

adidas Originals與知名巧克力M&M'S繼首次合作迎來廣大迴響，接續合作推出全新聯名系列鞋款，將靈感延伸至M&M'S多彩巧克力豆，本次特別邀請不同性格的繽紛人氣角色俏皮躍上Forum Lo 84 經典鞋款 ，打造紅色、黃色、橙色、綠色、藍色和棕色六款鮮豔活潑的嶄新球鞋設計。

全新聯名系列鞋款以經典Forum Lo 84作為基底創作，抹上繽紛飽和色彩，大膽顛覆復古簡約外形。鞋面採用高質感皮革，鞋側TPU立體壓紋三條線及包裝袋吊掛設計鞋舌創意打造，外觀造型趣味翻玩M&M'S巧克力經典外包裝特色。

大膽俏皮的顏色設計讓整雙鞋子成為全身的亮點，鞋尖處鏤刻「M」字母及花生色調內襯則是向最著名的口味之一「花生」致敬！全系列於5/20（五）正式上市，喜歡的朋友千萬不要錯過了！

adidasｘM&M'S 販售資訊

販售時間：5/20（五）

販售店點：adidas Brand center信義品牌概念店、忠孝經典門市-Originals、公益經典門市-Originals、文橫經典門市-Originals

2022新款聯名球鞋：Converse x Peanuts

說到Converse肯定不得不提到高筒經典Chuck Taylor系列鞋款，這次就以此經典鞋款與《Peanuts》合作，推出一系列將「花生家族」的故事暖心重現，攜手打造Converse經典鞋款、服裝、配件和可定制Chuck Taylor All Star等驚喜限量產品，重現最經典的回憶！

▲Converse x Peanuts。（圖／翻攝Converse，下同）

聯名系列召集《Peanuts》裡的經典角色－查理布朗、史努比、糊塗塌客等一眾可愛的夥伴們，將他們令人難忘的日常故事刻畫於Converse的定制鞋款和服裝配件上。除了成人鞋款外，此次系列還專門為部分鞋款提供了青少年和兒童尺碼，當親子鞋穿再適合不過了！

Converse x Peanuts 全新合作系列中還囊括Chuck Tee、口袋T恤、漸變色圖案T恤等一系列男女通穿的百變款式服裝以及容量充足的實用性背包配件，均印有可愛的《Peanuts》漫畫形象和定制細節，將「花生家族」小夥伴們的暖心故事也變成你的日常。

Converse x Peanuts 販售資訊

販售時間：5/24（二）

販售店點：依公告為主，詳情可關注Converse Taiwan 官方 Facebook專頁https://www.facebook.com/CONVERSETaiwan/

2022新款聯名球鞋：Nike x Hello Kitty

以經典的「Air Presto 魚骨鞋」為版型設計，搭配上可愛動人的「Hello Kitty」，整體以藍色和白色編織出充滿夢想和彩虹的童話世界，從鞋面滿版的Hello Kitty圖樣，到鞋舌印有紅色蝴蝶結，眼尖的朋友還可以發現鞋後跟處還特別改成 Kitty的臉龐及經典的紅色蝴蝶結，超級吸睛！

▲Nike x Hello Kitty。（圖／翻攝Nike，下同）

不只有球鞋吸引大家，清澈的水藍色底搭配上小小滿版Hello Kitty 交織成的服飾也心臟爆擊不少人，推出包含帽T、褲款和短袖等百搭款，讓你光是一件衣服就搶走所有人的目光！

同時有推出小尺寸的童鞋款式，超級適合一家大小一起穿出門炫鞋～全系列即日起在Nike官網開賣，有不少設計款已經漸漸售罄，搶手程度可見一般！有興趣的朋友千萬不要錯過這次的聯名！

Nike x Hello Kitty 販售資訊

販售時間：即日起已開賣

販售網址：https://www.nike.com/tw/launch/t/air-presto-hello-kitty

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