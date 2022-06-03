趙露思《且試天下》話題熱度不減！私下3招「無害穿搭術」男女通吃　

文／Dappei

陸劇《且試天下》雖然日前已在WeTV釋出精彩完結篇，但話題熱度依舊持續狂飆，尤其是飾演風華絕世的女主角「白風夕」一角的趙露思更是一掃過往傻白甜形象，人氣再度狂飆！除了演技可圈可點外，22歲的趙露思亦是當今女孩追捧的穿搭達人，每每現身的打扮都能撩起滿滿初戀感。今番搭編也直接整理出趙露思的「無害穿搭術」，學起來保證桃花開不完。

▲《且試天下》由楊洋、趙露思主演（圖／騰訊）



▲ 3招趙露思的穿搭技巧務必筆記（圖／IG＠lusizhao_）



1. 碎花洋裝減齡又顯嫩

趙露思私下穿著多為韓系風格，而韓妞人人瘋搶的「碎花洋裝」自然也成為她的心頭好！值得一提的是，趙露思會刻意選擇圖案小而精巧且配色粉嫩的款式，如此不但不會給人視覺雜亂的感覺，還會凸顯其白皙皮膚，看上去更減齡，近而給人清新脫俗的印象。

2. 公主袖修飾手臂線條

趙露思本身身材屬於纖細骨感型，為了讓整個人更顯份量感，她也會刻意選擇方領露背的公主袖上衣，皺摺蓬鬆的設計不但能修飾肩線，肩膀看上去也會更立體。當然，若隱若現露出的性感美背，顯瘦效果一流，還能讓你拍照時有更多角度可選擇！

3. 不過度強調曲線

想要看起來毫無殺傷力，必須避免過分強調自己的身材，與其刻意裸露肌膚，不如利用合身剪裁的服裝適當展現線條更能達到加分效果。像是趙露思就時常身穿貼身針織衫凸顯窈窕身材，不經意的就散發出撩人好感！

Dappei 結語：

趙露思舉手投足間都散發優雅氣息，甜淡清新的穿著更是讓男生看了都想抱緊處理！還在抱怨老是吸引不了心儀對象目光？以上 3 招趙露思的穿搭技巧務必筆記。

文字編輯：Lisa

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