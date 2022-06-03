fb ig video ETtoday search mobile

趙露思《且試天下》話題熱度不減！私下3招「無害穿搭術」男女通吃　

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

文／Dappei

陸劇《且試天下》雖然日前已在WeTV釋出精彩完結篇，但話題熱度依舊持續狂飆，尤其是飾演風華絕世的女主角「白風夕」一角的趙露思更是一掃過往傻白甜形象，人氣再度狂飆！除了演技可圈可點外，22歲的趙露思亦是當今女孩追捧的穿搭達人，每每現身的打扮都能撩起滿滿初戀感。今番搭編也直接整理出趙露思的「無害穿搭術」，學起來保證桃花開不完。

▲《且試天下》由楊洋、趙露思主演（圖／騰訊）

▲ 3招趙露思的穿搭技巧務必筆記（圖／IG＠lusizhao_）

1. 碎花洋裝減齡又顯嫩

趙露思私下穿著多為韓系風格，而韓妞人人瘋搶的「碎花洋裝」自然也成為她的心頭好！值得一提的是，趙露思會刻意選擇圖案小而精巧且配色粉嫩的款式，如此不但不會給人視覺雜亂的感覺，還會凸顯其白皙皮膚，看上去更減齡，近而給人清新脫俗的印象。

2. 公主袖修飾手臂線條

趙露思本身身材屬於纖細骨感型，為了讓整個人更顯份量感，她也會刻意選擇方領露背的公主袖上衣，皺摺蓬鬆的設計不但能修飾肩線，肩膀看上去也會更立體。當然，若隱若現露出的性感美背，顯瘦效果一流，還能讓你拍照時有更多角度可選擇！

3. 不過度強調曲線

想要看起來毫無殺傷力，必須避免過分強調自己的身材，與其刻意裸露肌膚，不如利用合身剪裁的服裝適當展現線條更能達到加分效果。像是趙露思就時常身穿貼身針織衫凸顯窈窕身材，不經意的就散發出撩人好感！

Dappei 結語：

趙露思舉手投足間都散發優雅氣息，甜淡清新的穿著更是讓男生看了都想抱緊處理！還在抱怨老是吸引不了心儀對象目光？以上 3 招趙露思的穿搭技巧務必筆記。

文字編輯：Lisa

90%女生都穿錯了？2022 直男票選「最受歡迎的穿搭」Top 5 出爐：原來約會穿針織衫好感度激增！

IVE 張員瑛九頭身材狂吸粉，私下「好感系穿搭」也撩的你心跳漏拍！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 且試天下, 趙露思, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

瑪丹娜與16歲兒子「母子裝」亮相　他穿「高衩洋裝」搶走媽媽風采

瑪丹娜與16歲兒子「母子裝」亮相　他穿「高衩洋裝」搶走媽媽風采

珍妮佛羅培茲泳池邊放送52歲不科學身材　用比基尼照宣告夏天來了 走一走就跌倒了，下個直覺反應測出你的「好色指數」！ 粽子控注意！營養師曝搭配「這款水果」，能加速澱粉消化 從「怎麼起床」判斷性格　會賴床表示超細心？！ 改善痘痘肌！皮膚科醫師教「抗痘飲食」4大關鍵　喝花茶竟有用 摩納哥「悲傷王妃」漂亮回歸　時髦連身褲轉過身露美背 IU根本「綠色上癮」！　最新湖水綠復古禮服造型優雅美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面