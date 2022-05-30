敷一次等於敷10次！超簡單5步驟激發面膜全部潛力　當然比別人還快變白嫩

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、jennierubyjane IG、dahee0315 IG、heybiblee IG

夏天到了，女孩們又把面膜當作日常保養，拿出來敷個夠，讓肌膚持續水水嫩嫩，最近就有網友分享一個「敷面膜大法」，可以把面膜的精華全部逼出來，讓自己可以更加快速的保濕、美白或是抗老，很適合女孩們來試試。

＃精華液打底

在敷面膜之前，可以先用比較水狀的輕透的精華液，塗抹在肌膚上打底，透過面膜的封存性跟壓力，讓肌膚可以吸進更多營養成分，一樣10分鐘的時間，可以更為精確的幫助肌膚補給保濕能量。

＃貼上片狀面膜

接著可以挑選自己喜歡的片狀面膜，敷在臉部肌膚，記得不服貼的地方可以利用剪刀剪出縫隙，讓整張面膜可以更加完整的貼合面部，這樣才不會浪費，可以更完整的達到護膚效果。

＃化妝棉吸附精華液

有些面膜裡面有很多人的精華液，除了塗抹在脖子、手關節或是膝蓋等處，也可以拿出比較薄的化妝棉放進袋子裡面，吸滿精華，並且再貼在臉部需要加強的兩頰或是額頭上，加強精華液的吸收，也可以避免面膜的精華蒸散得太快。

＃用保鮮膜加強

使用保鮮膜貼在面膜的最外層，可以封存整個保濕精華，讓它更加快速的浸潤肌膚，加強保濕或是美白的呵護效果，避免肌膚還沒保濕，精華液就先蒸散光。但這招建議比較不會敏感的人使用，如果肌膚敏感、容易過敏，要小心慎選使用的單品，以免敏感更加嚴重。

＃最後可以把精華液洗掉

敷約15分鐘至20分鐘之後，這步驟可以選擇把精華液洗掉或是不洗，最後使用乳霜或是精華油做最後的保濕封存即可，就完成整個面膜保養步驟。

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