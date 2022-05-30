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敷一次等於敷10次！超簡單5步驟激發面膜全部潛力　當然比別人還快變白嫩

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、jennierubyjane IG、dahee0315 IG、heybiblee IG

夏天到了，女孩們又把面膜當作日常保養，拿出來敷個夠，讓肌膚持續水水嫩嫩，最近就有網友分享一個「敷面膜大法」，可以把面膜的精華全部逼出來，讓自己可以更加快速的保濕、美白或是抗老，很適合女孩們來試試。

▲敷面膜,面膜,保養,FANCL,snow fox,東森自然美,肌研,Der ZÖMAR。（圖／品牌提供、IG）

＃精華液打底

在敷面膜之前，可以先用比較水狀的輕透的精華液，塗抹在肌膚上打底，透過面膜的封存性跟壓力，讓肌膚可以吸進更多營養成分，一樣10分鐘的時間，可以更為精確的幫助肌膚補給保濕能量。

＃貼上片狀面膜

接著可以挑選自己喜歡的片狀面膜，敷在臉部肌膚，記得不服貼的地方可以利用剪刀剪出縫隙，讓整張面膜可以更加完整的貼合面部，這樣才不會浪費，可以更完整的達到護膚效果。

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＃化妝棉吸附精華液

有些面膜裡面有很多人的精華液，除了塗抹在脖子、手關節或是膝蓋等處，也可以拿出比較薄的化妝棉放進袋子裡面，吸滿精華，並且再貼在臉部需要加強的兩頰或是額頭上，加強精華液的吸收，也可以避免面膜的精華蒸散得太快。

＃用保鮮膜加強

使用保鮮膜貼在面膜的最外層，可以封存整個保濕精華，讓它更加快速的浸潤肌膚，加強保濕或是美白的呵護效果，避免肌膚還沒保濕，精華液就先蒸散光。但這招建議比較不會敏感的人使用，如果肌膚敏感、容易過敏，要小心慎選使用的單品，以免敏感更加嚴重。

▲敷面膜,面膜,保養,FANCL,snow fox,東森自然美,肌研,Der ZÖMAR。（圖／品牌提供、IG）

＃最後可以把精華液洗掉

敷約15分鐘至20分鐘之後，這步驟可以選擇把精華液洗掉或是不洗，最後使用乳霜或是精華油做最後的保濕封存即可，就完成整個面膜保養步驟。

【推薦單品】

FANCL 水漾亮白夏季限量套組，特價2,350元

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FANCL針對夏季推出限量套組，裡面除了有精華液，還有活膚祛黑精華面膜，採用獨特3層構造面膜紙，可以更加緊貼在臉部肌膚，將淨白精華壓進肌膚裡面。

Snow Fox 涼感修護面膜，5片，售價950元

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澳洲上市的2週就立刻賣光光，長達2個月都缺貨，至今已經賣出150萬片，敷在臉上就有涼感的效果，非常適合夏天，ㄓ銷售一空，紙採用100％天然可分解有機棉設計。

東森自然美 BIO UP日本黃金麴酒粕微脂面膜，5片，售價1680元

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以清酒粕美肌成分結合德國大廠專利成分HS2超進化激彈因子，可以幫助肌膚注入滿滿美肌能量，呵護出細緻彈潤的保濕狀態，重現年輕緊緻。

肌研 光透潤瞬效補水面膜，8片，售價399元

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每片面膜富含兩瓶精華液成分，吸附滿滿精華的面膜，可以迅速為肌膚補水保濕，重現年輕緊緻，讓肌膚感受到清透水潤，而且敏感肌也可以輕鬆上手的面膜好物。

Der ZÖMAR 咬標面膜，售價280元

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Der ZÖMAR以獨特設計的咬標面膜，初試啼聲，一上市就以吸睛的包裝獲得很多人的喜愛，裡面添加保濕滋潤成分，可以幫助肌膚呵護出水潤感。

關鍵字：

敷面膜, 面膜, 保養, FANCL, snow fox, 東森自然美, 肌研, Der ZÖMAR

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