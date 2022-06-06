韓劇女主穿搭成OL範本！朴敏英、金智媛質感單品穿出俐落大方

文／美人圈

許多上班族女孩們每天面對龐大的衣櫃，卻煩惱著不知道要穿些什麼，其實可以以職場韓劇裡女主們的穿搭做為參考！今天就整理了熱門的職場韓劇女主穿搭，除了《我的出走日記》厭世上班族金智媛、《流星》李聖經，還有職場劇女王朴敏英，跟著三位女主一起穿出俐落大方的職場Look！

韓劇職場穿搭範本1：朴敏英

#上班族必備西裝外套

說到職場韓劇，當然第一個想到的必定是職場劇女王「朴敏英」，從《金秘書為何那樣》、《她的私生活》到《氣象廳的人們》，完美的OL造型成為眾人相爭模仿的對象！朴敏英在職場劇中素來給人氣質、端莊，又相當幹練的氣質，而俐落的西裝外套絕對是職場穿搭的必備單品，只要運用同色系的搭配法則，即使是穿搭小白，也能十足提升出專業度。

▲朴敏英OL穿搭。（圖／翻攝JTBC《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，下同）

#西裝背心提升穿搭層次感

除此之外，想要提升服裝的層次感，可以透過「西裝背心」這個小心機單品，除了不失專業性，還可以輕鬆增添自身時髦度與魅力。若是認為西裝背心過於中性，也可以將白襯衫替換成柔軟、透膚的雪紡面料，並選搭帶點浪漫、唯美的荷葉領款式，賦予剛中帶柔的氣息。

韓劇職場穿搭範本2：金智媛

#安全牌穿搭

而《我的出走日記》以寫實的劇情帶出上班族們的日常，並細膩的描繪出情感，因此勾起了觀眾們生活共感。在劇中的的金智媛，飾演厭世上班族廉美貞，劇中最常出現的就是襯衫及西裝褲的搭配法，是個相當簡單又是展現職員低調的安全牌穿搭法。

▲金智媛OL穿搭。（圖／翻攝JTBC《我的出走日記》，下同）

#領子變化跳脫刻板OL穿搭

想要跳脫刻板的OL穿搭，建議可以在上身的領子挑選變化款式下手，尖領、古巴領等特殊設計與不同面料的組合下，帶有一絲休閒氣息、不會過於單調，同時不失正式感。除此之外，選擇V領也是為無聊正裝穿搭上添加小巧思的吸睛招數！V領設計除了可以將視線集中在性感鎖骨上，又能減弱上半身的體積，創造顯受效果，配以公主袖設計，低調中有巧思地打造直角肩！

韓劇職場穿搭範本3：李聖經

#豐富色彩凸顯大方印象

搞笑羅曼史《流星》，由女神李聖經擔綱女主角「吳寒星」，劇中的她為娛樂公司的宣傳組組長，不同於一般的OL穿搭，多了一點時尚潮流的元素。在劇中，李聖經會挑選穿搭上有豐富色彩的外套，營造出甜美同時俐落的氛圍；也會以大量的小香風、格紋元素，大大凸顯出女性大方、優雅氣質。

▲李聖經OL穿搭。（圖／翻攝tvN《流星》，下同）

#可愛圖案更加亮眼

若想更加亮眼的話，可參考劇中李聖經的針織上衣，以可愛圖案或是鮮豔的色彩，更為貼近年輕女性的著衣look，不過建議下身或是其他單品儘量搭配較素雅的款式，才不會因為無法掌握圖案而花過頭，飄出嬸味。

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