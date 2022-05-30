Rosé、Jennie踩「同款運動鞋」太燒！　撩人POSE對尬逆天長腿

記者鮑璿安 ／台北報導

韓團BLACKPINK 成員皆是精品寵兒，凡是上身的單品都受到粉絲以放大鏡般檢視，此次Jisoo、Jennie、Rosé默契發佈美照，帶貨的總算不是高奢單品，而是運動品牌低筒鞋，以輕便穿搭相佐，襯托出迷人的長腿線條，引發網友驚呼：「終於買得起同款」、「被她們一穿也太燒了」。

▲Rosé與Jennie腳踩FORUM LUXE LOW 系列低筒鞋。（圖／翻攝自IG）

BLACKPINK 過去就曾為adidas Originals拍攝過春季形象照，此次終於在個人IG帶貨一波，Rosé搶先以素色白T搭配牛仔褲出鏡，好身材一目了然，主角則是腳下的FORUM 系列低筒鞋，籃球鞋的輪廓搭配上灰白皮革鞋面壓紋彰顯中性帥氣；Jennie則是與愛犬同框，身穿香奈兒（CHANEL）白色針織衫與黑褲的優雅造型，霸氣開腿曬鞋，營造衝突美感。

▲Jisoo演繹方式也相當素雅。（圖／翻攝自IG）

鞋款同樣出現在Jisoo腳下，她也選擇了T恤與牛仔褲的輕便裝扮拍攝美照，這下三人聯手帶貨，也讓 Forum Luxe 風潮回歸。

BLACKPINK成員駕馭時尚的能力毋庸置疑，先前Jennie還穿上了一款獵奇長靴，圓形楦頭的厚重模樣很搶鏡，奇特造型很難不與「雨鞋」聯想在一起，只不過這並非一般靴子，而是BALENCIAGA聯名Crocs系列的長靴，在2022春夏系列展開了第二度聯名。