日本扭蛋居然有霓虹招牌　小書堆也能華麗變身

▲將小書堆氣氛一變的霓虹招牌扭蛋。（圖／翻攝spoon-tamago，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本扭蛋玩具就是有些超棒的小東西，最近台劇《華燈初上》掀起了一波繁華熱潮，但這樣的霓虹招牌在日本仍舊深入大街小巷，近期日本推出一款「積読市的霓虹燈牌」系列扭蛋，每一個都能放入電池，成為各自的迷人小燈箱，讓使用者點綴陰暗的書架角落，在夜晚成就一區的迷人風景。

日文「積読」的意思就是被堆積著的書籍，相信許多人在家中都有一個這樣的角落，已讀完或買了卻沒時間閱讀的書本，就這樣被默默地放置著，現在可以用專屬「積読市」的霓虹燈牌將它成為一個有趣的角落。

該系列有七款微型膠囊玩具，複製了東京無處不在的商店招牌，它們包括咖啡店、酒店、酒吧、醫院等標誌，甚至還有上面寫著「積読ビル」的牌子，有點類似像「書堆大廈」名稱的感覺，每個都像真正的燈箱可以發光，只要裝上電池掛在書上，感覺就像是個小世界，都想在裡面打卡了。

日本扭蛋實在有太多令人莞爾一笑的作品，一款由Takayuki Fukusawa在數年前設計的Tanima Diver，則是在項鍊做文章，其設計包括有上班族、潛水員、跳傘運動員、太空人和登山者等，當它掛在使用者胸前時，可能會出現一些有趣的畫面。