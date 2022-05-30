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日本扭蛋居然有霓虹招牌　小書堆也能華麗變身

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▲霓虹招牌扭蛋。（圖／翻攝spoon-tamago）

▲將小書堆氣氛一變的霓虹招牌扭蛋。（圖／翻攝spoon-tamago，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本扭蛋玩具就是有些超棒的小東西，最近台劇《華燈初上》掀起了一波繁華熱潮，但這樣的霓虹招牌在日本仍舊深入大街小巷，近期日本推出一款「積読市的霓虹燈牌」系列扭蛋，每一個都能放入電池，成為各自的迷人小燈箱，讓使用者點綴陰暗的書架角落，在夜晚成就一區的迷人風景。

▲霓虹招牌扭蛋。（圖／翻攝spoon-tamago）

日文「積読」的意思就是被堆積著的書籍，相信許多人在家中都有一個這樣的角落，已讀完或買了卻沒時間閱讀的書本，就這樣被默默地放置著，現在可以用專屬「積読市」的霓虹燈牌將它成為一個有趣的角落。

▲霓虹招牌扭蛋。（圖／翻攝spoon-tamago）

該系列有七款微型膠囊玩具，複製了東京無處不在的商店招牌，它們包括咖啡店、酒店、酒吧、醫院等標誌，甚至還有上面寫著「積読ビル」的牌子，有點類似像「書堆大廈」名稱的感覺，每個都像真正的燈箱可以發光，只要裝上電池掛在書上，感覺就像是個小世界，都想在裡面打卡了。

▲霓虹招牌扭蛋。（圖／翻攝spoon-tamago）

日本扭蛋實在有太多令人莞爾一笑的作品，一款由Takayuki Fukusawa在數年前設計的Tanima Diver，則是在項鍊做文章，其設計包括有上班族、潛水員、跳傘運動員、太空人和登山者等，當它掛在使用者胸前時，可能會出現一些有趣的畫面。

▲霓虹招牌扭蛋。（圖／翻攝spoon-tamago）

▲霓虹招牌扭蛋。（圖／翻攝spoon-tamago）

關鍵字：

扭蛋, 霓虹招牌, 華燈初上

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