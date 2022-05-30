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泰迪熊珍珠項鍊Q爆　情侶同戴小熊手環曬甜蜜

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▲▼ 小熊飾品 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴兩條APM MONACO項鍊，XL Mood Yummy Bear珍珠可調節項鍊 （下）13,700元。（圖／APM MONACO提供）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥品牌APM MONACO今年歡度40周年，創意總監Kika Prette從多數人童年擁有的泰迪熊擷取靈感，將其可愛、鼓舞人心的形象化為Yummy Bears系列首飾慶祝周年慶，純手工鑲嵌氧化鋯石的Yummy Bears有豐富顏色、尺寸可供挑選，創造無限的混搭可能性。

▲▼ 小熊飾品 。（圖／公關照）

▲APM MONACO歡慶40周年推出Yummy Bear珍珠項鍊，21,415元。

APM MONACO採用純銀或鍍金的APM合金製作Yummy Bears系列，將小熊墜扣在耳環、項鍊、手環上，無論是單戴或疊戴都出色，最華麗的款式是珍珠項鍊上串著5種顏色的小熊墜，展現活潑氣息；此外，情侶也能在此系列找到成對飾品曬恩愛，一起戴上Baby Valentin Yummy Bear尼龍手繩好甜蜜。

▲▼ 小熊飾品 。（圖／公關照）

▲APM MONACO Baby Valentin Yummy Bear尼龍手繩單款3,600元，戒指5,400元。

選品店ARTIFACTS引進創立於2017年的挪威品牌CRYSTAL HAZE首飾，也以如小熊軟糖的吊墜大受歡迎，不僅有繽紛糖果色，還有金屬質感的小熊吊墜，搭配珍珠、金屬細鍊、扁鍊、麻花款等不同項鍊，能一次掛上單個或多個小熊墜，輕鬆轉換時尚風格。

▲▼ 小熊飾品 。（圖／公關照）

▲ARTIFACTS引進小熊設計著稱的挪威品牌CRYSTAL HAZE，Nostalgia Bear耳環單個2,880元。（圖／翻攝ARTIFACTS官網，以下同）

▲▼ 小熊飾品 。（圖／公關照）

▲CRYSTAL HAZE糖果粉色Nostalgia Bear懷舊小熊吊飾1,980元（不含鍊）。

►夏季飾品雛菊、香檸當主角　笑臉小花項鍊正能量滿點

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關鍵字：

APM MONACO, CRYSTAL HAZE

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