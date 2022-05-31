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韓國OLIVE YOUNG必買保濕神水！純素保養夯　肌膚清爽補水通通百元價

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文／美人圈

化妝水是洗完臉後保養的第一步，可以幫助肌膚初步保濕、強化肌膚屏障，肌膚在濕潤的狀態下也可以幫助後續保養品吸收，今天編輯就帶來韓國OLIVE YOUNG的2022化妝水榜單推薦，anua、獨島化妝水超紅，還有韓妞人手一瓶的保濕神水，快一起看看2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦！

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦1：anua 魚腥草77%化妝水

anua這款化妝水可以說是空降OLIVE YOUNG保養榜單第一位，含舒緩鎮定肌膚的魚腥草成份，不少韓妞都說在肌膚敏感時使用真的有舒緩感，輕盈的質地毫無負擔、輕鬆為肌膚補水，不管是擦拭或濕敷都非常推薦，另外這也是一款純素保養品。

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲anua 魚腥草77%化妝水，350ml／約NT$730。（圖／翻攝anua）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦2：ROUND LAB ​獨島1025深海舒緩化妝水

連續好幾年獨佔OLIVE YOUNG化妝水榜單的獨島化妝水，不只在韓國、在台灣也是很紅，而且台灣也可以買得到！以鬱陵島海洋深層水為主成分，含豐富礦物幫助肌膚油水平衡，還有泛醇、甜菜鹼、尿囊素三重舒緩因子有效舒緩敏弱肌，使用後膚觸潤滑、可以感受到潤澤感。

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲ROUND LAB ​獨島1025深海舒緩化妝水，200ml／NT$320。（圖／翻攝ROUND LAB ​）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦3：Abib 魚腥草舒緩化妝水

Abib除了面膜之外，這款化妝水也是大推！這款化妝水成分以舒緩的魚腥草為主，也是一款純素保養，可以舒緩鎮定敏感的肌膚、為肌膚保濕，而且質地非常清爽，像是因為疫情戴口罩敏感，也可以當成噴霧隨時為肌膚補水。

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲Abib 魚腥草舒緩化妝水，210ml／約NT$550。（圖／翻攝Abib）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦4：韓律 艾草保濕舒緩化妝水

韓律是韓國美妝大牌愛茉莉旗下的品牌，這款化妝水也有同款噴霧，以有清熱鎮定功效的艾草為主要成分，補水的同時、質地清爽不黏膩，針對痘肌、敏感肌，或是容易泛紅、乾燥等問題肌膚有加強保濕的效果，對換季修護也很推薦。

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲韓律 艾草保濕舒緩化妝水，150ml／約NT$550。（圖／翻攝韓律）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦5：理膚寶水 B5全面修復保濕化妝水

理膚寶水的B5系列新升級！這款化妝水添加有效修護成分維生素原B5、積雪草苷，可以立即舒緩、全面修護肌膚不適，成分中含理膚寶水溫泉水，立即保濕肌膚，極其清爽的質地不黏膩好吸收，無添加香精及酒精的成分、敏感肌使用上更加安心。

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲理膚寶水 B5全面修復保濕化妝水，200ml／NT$850。（圖／翻攝理膚寶水）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦6：ROUND AROUND 弱酸性綠茶精華化妝水

ROUND AROUND這款化妝水也是一款敏感肌適用的化妝水，添加綠茶精華，可以保濕舒緩、另外也可以幫助肌膚油水平衡，弱酸性的配方與肌膚酸鹼值相當，比較不會破壞肌膚屏障。

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲ROUND AROUND 弱酸性綠茶精華化妝水，400ml／約NT$750。（圖／翻攝ROUND AROUND ）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦7：BRING GREEN 茶樹舒緩化妝水

BRING GREEN是韓國這一兩年竄起的新興美妝保養品牌，這款化妝水以天然濟州茶樹為主，還有積雪草及HHA成分，可以溫和去除堵塞毛孔的多餘角質和皮脂，清爽的質地也可以為肌膚鎖水保濕，出油量較大的肌膚也不會有負擔！

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲BRING GREEN 茶樹舒緩化妝水，510ml／NT$690。（圖／翻攝BRING GREEN）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦8：Heynature 魚腥草保濕化妝水

Heynature也是韓國的小眾保養品牌，系列品項都主打純素保養，這款化妝水成分也是舒緩的魚腥草，加上質地比較輕盈、很多韓妞戴口罩、或是曬後都會用這款化妝水濕敷鎮定肌膚，補水、舒緩效果較高。

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲Heynature 魚腥草保濕化妝水，150ml／約NT$600。（圖／翻攝Heynature）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦9：Dr.Jart+ 神奇分子釘修護化妝水

先前在藥妝店就可以買到的Dr.Jart+，其中分子釘修護更是受到喜愛！這款化妝水質地偏潤、但不黏，可以為肌膚保濕鎖水，還有修復強化肌膚屏障的效果，比較可惜的是Dr.Jart+台灣已經結束代理，目前只能找代購，希望之後可以再度進駐台灣！

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲Dr.Jart+ 神奇分子釘修護化妝水，150ml／約NT$880。（圖／翻攝Dr.Jart+）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦10：PHYSIOGEL 潔美淨 層脂質保濕賦活化妝水

PHYSIOGEL是一個專為敏感肌設計的保養品牌，這款化妝水富含高濃度保濕精華成分，質地清爽好吸收，可以幫助乾燥肌膚恢復潤澤，另外舒緩效果也很高。

▲化妝水。（圖／翻攝anua）

▲PHYSIOGEL 潔美淨 層脂質保濕賦活化妝水，200ml／NT$800。（圖／翻攝PHYSIOGEL）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦11：Dr.G R.E.D Blamish舒緩化妝水

Dr.G是針對痘痘肌、問題肌膚設計的保養品牌，這款舒緩化妝水特別對痘痘肌非常友好，可以有感舒緩發紅的肌膚，另外質地清爽、不會造成肌膚負擔，像是夏季肌膚溫度較高、容易出油，韓妞也推薦用來濕敷，降低肌膚出油之外、也可以舒緩發熱肌膚。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲Dr.G R.E.D Blamish舒緩化妝水，500ml／約NT$930。（圖／翻攝Dr.G）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦12：goodal 魚腥草舒緩化妝水

goodal除了淨白的青橘維他命C系列，最近也跟上純素保養趨勢、推出新的純素保養系列，這款化妝水主成分以魚腥草為主，幫助保濕、舒緩並強化肌膚屏障，非常適合現在悶熱、戴口罩的敏感肌膚，幫助肌膚補水保濕。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲goodal 魚腥草舒緩化妝水，300ml／約NT$470。（圖／翻攝goodal）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦13：Cell Fusion C pH弱酸化妝水

Cell Fusion C這款化妝水也是偏弱酸性，清爽的質地可以為肌膚補水保濕，弱酸配方適合肌膚表層的酸鹼值，對敏感肌膚比較不刺激。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲Cell Fusion C pH弱酸化妝水，200ml／約NT$570。（圖／翻攝Cell Fusion C）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦14：BEYOND 保濕舒緩化妝水

BEYOND這款化妝水也是一款純素保養，清爽的質地不管是擦拭或濕敷都非常推薦、而且沒有負擔，肌膚馬上有潤澤感、變得更加水潤。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲BEYOND 保濕舒緩化妝水，500ml／約NT$450。（圖／翻攝BEYOND）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦15：Torriden 微分子玻尿酸保濕化妝水

Torriden的保養品在韓網非常紅、也是一款純素保養，極致小分子玻尿酸更容易被肌膚吸收，幫助肌膚補水潤澤，清爽的質地吸收相當快，另外經韓國皮膚科測試幾乎沒有對肌膚的有害成分，連敏感肌也可以使用。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲Torriden 微分子玻尿酸保濕化妝水，300ml／約NT$510。（圖／翻攝Torriden）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦16：numbuzin 潤碧之茵 2號美妝神仙化妝水

numbuzin的保養品也是很有話題，以特別的數字編號、可以自己選擇適合的保養品，這款2號化妝水含有89%的比利時溫泉水成分，可以快速為肌膚補水保濕，特別推薦妝前使用，不管是濕敷或擦拭都相當推薦，解決肌膚脫皮乾燥的問題。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲numbuzin 潤碧之茵 2號美妝神仙化妝水，200ml／NT$510。（圖／翻攝numbuzin）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦17：THE LAB by blanc doux 微分子玻尿酸化妝水

THE LAB by blanc doux這款化妝水是純素保養，以微分子玻尿酸為主、清爽的質地更加容易被肌膚吸收，幫助肌膚充滿彈潤感。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲THE LAB by blanc doux 微分子玻尿酸化妝水，500ml／約NT$820。（圖／翻攝THE LAB by blanc doux）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦18：BOH 玻尿酸安瓶保濕化妝水

BOH這款化妝水也是以保濕明星玻尿酸為主成分，這款化妝水質地偏稠、但是輕盈好吸收，乾燥肌膚更推薦濕敷，肌膚會有明顯的潤澤感。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲BOH 玻尿酸安瓶保濕化妝水，150ml／約NT$480。（圖／翻攝BOH）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦19：AESTURA 保濕化妝水

AESTURA的這款化妝水也是熱賣榜單，輕盈的質地非常好吸收、無負擔，而且補水效果高，可以快速為肌膚保濕，加強後許保養吸收。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲AESTURA 保濕化妝水，150ml／約NT$580。（圖／翻攝AESTURA）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦20：URIAGE 保濕化妝水

URIAGE除了噴霧之外，這款化妝水也是相當推薦，質地親膚無負擔、瞬間為肌膚補水，含天然礦物質和稀有元素，幫助強化肌膚屏障，舒緩肌膚。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲URIAGE 保濕化妝水，500ml／約NT$900。（圖／翻攝URIAGE）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦21：貝膚黛瑪 保濕化妝水

貝膚黛瑪除了卸妝產品之外，化妝水等保養系列也很推，這款保濕化妝水可以強化肌膚補水效果，台灣雖然沒有進這款、但也可以買到另一款舒敏保濕化妝水！

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲貝膚黛瑪 保濕化妝水，250ml／約NT$640。（圖／翻攝貝膚黛瑪）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦22：FLEEF 積雪草蘆薈化妝水

FLEEF不僅是一個純素保養品牌、更是主推為男性肌膚打造的保養品牌，系列成分不僅較為單純、質地也更清爽，所以討厭厚重保養品的膚質都適用，可以為肌膚保濕， 積雪草、蘆薈成分也有舒緩效果。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲FLEEF 積雪草蘆薈化妝水，200ml／約NT$430。（圖／翻攝FLEEF）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦23：Real Barrier 屏護保濕精華化妝水

Real Barrier的保養品台灣也可以買到不少款，其中這款化妝水是一款凝乳劑型化妝水，雖然是凝乳質地、但是相當清爽不黏膩，保濕潤澤效果非常高，成分也是相當溫和。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲Real Barrier 屏護保濕精華化妝水，190ml／NT$1,080。（圖／翻攝Real Barrier）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦24：ROVECTIN 潤澤保濕化妝水

ROVECTIN是新興的韓國純素保養品牌，這款化妝水含多種保濕的成分，質地是清爽的水狀、可以快速為肌膚補水，另外濕敷的保濕效果也很高。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲ROVECTIN 潤澤保濕化妝水，100ml／約NT$430。（圖／翻攝ROVECTIN）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦25：肌研 極潤保濕化妝水

肌研的化妝水大家一定不陌生，這款化妝水雖然質地是偏稠那種、但是相當清爽，而且潤澤度高，出油量大的肌膚推薦擦拭、肌膚有拋光潤感，乾肌的話推薦濕敷，潤澤度高。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲肌研 極潤保濕化妝水，170ml／NT$440。（圖／翻攝肌研）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦26：ma:nyo 魔女工廠 BIFIDA時光之輪抗老化妝水

魔女工廠的保養品在韓網討論度很高，之前代言人更是仙女孫藝真！這款化妝水添加比菲德氏菌等多種益生菌及5重玻尿酸，可以促進角質更新、修護同時深層保濕，擦拭的話可以當作二次清潔、濕敷的話潤澤度堪比面膜。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲ma:nyo 魔女工廠 BIFIDA時光之輪抗老化妝水，400ml／NT$890。（圖／翻攝ma:nyo）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦27：numbuzin 潤碧之茵 3號光彩奇跡酵母化妝水

numbuzin的3號化妝水也上榜，這款化妝水以酵母為主成分，被稱為平替版的青春露！主打幫助肌膚回穩、明亮暗沈膚色，另外整肌感強，可以強化保濕、改善粗糙乾燥肌。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲numbuzin 潤碧之茵 3號光彩奇跡酵母化妝水，200ml／NT$680。（圖／翻攝numbuzin）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦28：Mamonde 玫瑰化妝水

Mamonde這款玫瑰化妝水其實本來就很熱銷，在近年更是推出升級的純素保養版本，成份以玫瑰水為主，有保濕、亮白的效果，清爽的質地也推薦妝前濕敷，可以讓缺水的肌膚更加水潤。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲Mamonde 玫瑰化妝水，500ml／約NT$710。（圖／翻攝Mamonde）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦29：isoi 油水平衡化妝水

isoi這款化妝水也是純素保養，含積雪草及魚腥草等舒緩的明星成分，可以幫助調節肌膚油水平衡與皮脂問題，為肌膚清爽補水，更是推薦痘肌急救。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲isoi 油水平衡化妝水，90ml／約NT$685。（圖／翻攝isoi）

2022韓國OLIVE YOUNG化妝水推薦30：celimax 諾麗果保濕平衡化妝水

celimax這款化妝水以近幾年很紅的諾麗果為主成分，具抗氧化及抗炎功能，細小的分子可以快速吸收，提升肌膚保水力及明亮度，同時也可以幫助平衡、舒緩敏感的肌膚。

▲化妝水。（圖／翻攝蘭芝）

▲celimax 諾麗果保濕平衡化妝水，150ml／約NT$590。（圖／翻攝celimax）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

化妝水, 化妝水推薦, 化妝水2022, OLIVE YOUNG化妝水

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