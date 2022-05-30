根本人間清醒！楊丞琳：不要害怕改變，你不做怎麼知道自己做不做得到

▲楊丞琳的金句讓人看了瞬間充滿力量。（圖／翻攝自IG/raine77，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人家都說，女人的智慧會隨著歲月與日俱增，而楊丞琳就是個好例子，她憑藉著努力走到事業高峰，同時更找到了理想的另一半，而她在訪談中總是金句多連發，被網友讚為「人間清醒」，一起來看看她的寶藏語錄吧！

#我寧可早一點面對問題，也不要因為已經難捨難分做了錯誤的決定。



#對方要喜歡原本的你，而不是投其所好，可以培養一起的興趣，但不代表要成為他。



#不要在乎任何人的眼光，你不需要別人的認同來決定，你現在的對象跟你配不配，或是他對不對。



#這個社會是複雜的，所以想讓自己擁有一席之地，就必須不停創造自我價值，不停為了成為更好的自己而拼命。

#你一定要成為你自己最大的支持者，任何人支持你的力量，都沒辦法大過你支持自己。



#我也許不是最閃、最亮、最大顆的那顆星，但我續航力很強，我要不停在發光，發到人家不得不注意，旁邊那顆一直在亮的星。



#每一個經歷都是一種找自己的過程，透過這些經歷才有現在的我。



#不要害怕改變，你不做永遠不知道你做不做得到。



#努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。



#接受不完美，能真正去認識完美的核心。