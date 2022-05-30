fb ig video ETtoday search mobile

根本人間清醒！楊丞琳：不要害怕改變，你不做怎麼知道自己做不做得到

>

▲▼楊丞琳金句。（圖／翻攝自IG/ranie77）

▲楊丞琳的金句讓人看了瞬間充滿力量。（圖／翻攝自IG/raine77，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人家都說，女人的智慧會隨著歲月與日俱增，而楊丞琳就是個好例子，她憑藉著努力走到事業高峰，同時更找到了理想的另一半，而她在訪談中總是金句多連發，被網友讚為「人間清醒」，一起來看看她的寶藏語錄吧！

#我寧可早一點面對問題，也不要因為已經難捨難分做了錯誤的決定。

#對方要喜歡原本的你，而不是投其所好，可以培養一起的興趣，但不代表要成為他。

#不要在乎任何人的眼光，你不需要別人的認同來決定，你現在的對象跟你配不配，或是他對不對。

#這個社會是複雜的，所以想讓自己擁有一席之地，就必須不停創造自我價值，不停為了成為更好的自己而拼命。

#你一定要成為你自己最大的支持者，任何人支持你的力量，都沒辦法大過你支持自己。

#我也許不是最閃、最亮、最大顆的那顆星，但我續航力很強，我要不停在發光，發到人家不得不注意，旁邊那顆一直在亮的星。

#每一個經歷都是一種找自己的過程，透過這些經歷才有現在的我。

#不要害怕改變，你不做永遠不知道你做不做得到。

#努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。

#接受不完美，能真正去認識完美的核心。

關鍵字：

楊丞琳, 金句, 人間清醒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片 肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮 34歲趙麗穎穿「逆齡娃娃裙」網看傻！髮箍＋巴掌小臉根本少女 真的不是穿越時空！日本女生天天還原80年代穿搭　4個關鍵別緻又迷人 仙女打架！湯唯、李聖經、Jisoo齊撞「夢幻天空裙」　她人氣碾壓 誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！ 日本推出「阿呆衛生紙套」！　用「阿呆的鼻涕」擤鼻涕超幽默

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面