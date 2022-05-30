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歐陽娜娜用「馬甲線」對尬泫雅「事業線」　撞包可愛薰衣草紫色手袋

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記者王則絲／台北報導

韓女星泫雅經常與未婚夫Dawn（金曉鐘）公開放閃，這回小倆口一起參加活動，泫雅穿著緊身馬甲大秀性感深溝，手中則拿著與造型色系相符的可愛薰衣草紫色「行李箱手袋」；而同一款手袋，歐陽娜娜在最新拍攝的雜誌封面上也拎上，罕見祭出馬甲線來對尬「性感小野馬」泫雅的事業線。

▲歐陽娜娜、泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅大方秀事業線，俏麗造型手拎RIMOWA小包。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

泫雅與Dawn兩人日前才在表演舞台上接吻炒熱氣氛，讓粉絲們看得激動尖叫，這次他們獲邀一同參加活動，兩人以十分亮麗繽紛的裝扮現身合體。泫雅全身造型運用淡紫色系貫穿，小外套內搭一件緊身的馬甲上衣，完整托出傲人上圍，手裡握著的是RIMOWA薰衣草紫色Personal「行李箱手袋」，這款推出即廣受歡迎的硬箱小包，今年多了夢幻粉嫩的薰衣草紫色，非常甜美可愛。

歐陽娜娜近期登上《SoFigaro》中文版六月號封面，平時風格偏向保守的她，難得是穿著貼身的短版運動背心便出鏡，身上背著與泫雅同款的RIMOWA行李箱手袋，對尬性感小野馬的事業線，歐陽娜娜則是展露緊實的腹肌線條，在街頭風酷酷的裝扮下，混搭出甜鹹合一的氛圍。

▲歐陽娜娜、泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜也將行李箱小包搭配於私服中。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

泫雅, 歐陽娜娜, RIMOWA

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