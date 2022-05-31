皮膚科醫師曝「後背長痘」5大原因！2招「低成本去痘法」必學

▲皮膚科醫師教改善前胸後背痘的低成本抗痘法。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@kkmmmkk）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels

許多人都有愛長痘的困擾，更有些人不僅煩惱臉上的痘痘，連後背、胸口也常常長痘，導致夏天想穿個露背裝都不敢。知名皮膚科醫師廖苑利就指出後背容易長痘的5大成因，不僅油脂分泌旺盛，常穿緊身衣物也有影響，她也近一步分享2招改善後背前胸的抗痘護理秘訣，不僅低成本，而且在家就能輕鬆執行，幫你找回光滑肌膚。

首先，廖醫師指出後背長痘的成因有以下5種，包含背部皮脂腺油脂分泌旺盛；經常熬夜，內分泌失調；背部皮膚角質層厚；常穿緊身衣物，衣服摩擦，刺激毛囊；出汗多，清潔不到位，使毛囊阻塞。而想要改善後背痘情況，廖醫師建議從做好「清潔皮膚」和「去痘消炎」2大護理重點開始。

＃清潔皮膚



需要準備一把沐浴刷和硫磺皂，先在後背塗抹硫磺皂後，用沐浴刷輕輕刷洗後背，一週建議可以做2次。

廖醫師表示，硫磺皂屬於硫磺類藥皂，由於皂基中加入硫磺，在使用時會產生硫化氫五氣磺酸，有助於殺死一些蟎蟲和部分真菌，同時能減少皮膚油脂分泌，所以對後背的有一定的輔助治療作用。而使用時搭配刷子，能幫助清潔皮膚表面的皮脂和污垢。

＃去痘消炎



準備一瓶卡拉明洗劑（或稱爐甘石洗劑）和願麗小藍瓶去痘精華，每次洗澡後，在痘痘處點塗卡拉明洗劑，等待約5分鐘後用清水清洗，再把小藍瓶去痘精華點塗在痘痘處，穿上衣服即可。

廖醫師表示，卡拉明洗劑雖然不能用來直接治療後背痘痘，但可以有效的幫助止癢殺菌，防止因痘痘搔癢而去摳痘、擠痘，造成痘印產生。搭配小藍瓶去痘精華，就可以在止癢殺菌的同時，改善因皮脂腺油脂分泌、毛孔堵塞造成的後背痘，起到去紅消炎、抗痘作用。

廖醫師最後也提醒，想對抗後背痘，除了上述2點護理方式，以下5件事也要多注意。

1.衣服盡量選擇透氣、寬鬆為主。



2.少吃刺激性的食物，像是辛辣、油炸食品等。



3.做好皮膚清潔衛生，但也要注意不能過度清洗。



4.不要塗抹太油膩的身體乳。



5.保持睡眠充足。

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