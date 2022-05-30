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常常懶到不想動是「隱性疲勞」徵兆　做一件事就能紓解

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▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲想徹底抽離工作放輕鬆，待在家就可以做到。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

生處數位時代，手機的訊息、LINE的傳遞，默默的拉長我們的工作時間，例如：晚上接到了同事的訊息，表示「某某報表已經做好了，明天請再幫我補充這個部分」，即使不是馬上要做的事，也會無形中激發你的緊張情緒，現代人常處於隱性疲勞而不自知，若常常覺得身體懶懶的，就可能是隱性疲勞的徵兆。

▲▼貓,喵星人,貓咪,疲勞,過勞,累,睡覺,睡眠,失眠（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲隱性疲勞就是大量疲勞的累積，需要靠舒壓來紓解。

日本精神科醫師奧田弘美表示，想要判斷是否有隱性疲勞，先判定是否生活中出現下列症狀：
常常覺得身體懶懶的。
能夠熟睡的時間，變得比以前少。
身體比以前頻繁胃痛，常會拉肚子或便秘，或是出現肩膀酸痛僵硬、頭痛、耳鳴等症狀。
更容易計較小事，包括在工作或人際關係上。
即使要出去旅行或遊玩，也覺得興趣缺缺，若勉強自己出門，馬上就會覺得很累。

若有以上徵兆的人，很可能就有隱性疲勞狀況，建議要把握自己寶貴的休息日，「不要做任何安排」，連進修上課、跟朋友或家人聚餐、甚至是出外旅行都避免，不要做任何事，只待在家裡休息。

此項做法是將自己跟工作或任何「任務」都暫時抽離，才能慢慢恢復能量，達到身心都放鬆的效果，即便適量的運動長期來說對自己有益，但若在疲勞的狀況下，甚至連運動都可以暫停，等到疲勞恢復時，再做一些揮汗的運動也不遲。

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲心情放輕鬆，不要安排任何行程。

而「什麼都不做」究竟意味著什麼，首先，可以允許自己多睡一點，比平常晚一、二個小時起床，沒有排任何聚會，代表今天的時間沒有任何約束，不用做家事、不要勉強自己出門，若你想要的話，也可以出外散散步，輕鬆閒逛，做些舒展動作也可以。

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲允許自己多睡一點。

在放鬆的一天，不要暴飲暴食、酗酒、打一整天電動或追劇，反而會刺激交感神經持續興奮，無法任你好好休息之餘，隔天還會更累，無法專心工作。若你總是無法真正讓自己放鬆，週末假日就來試試什麼都不做吧。

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲好好在家渡過悠閒的一天吧！

關鍵字：

舒壓, 紓壓, 隱性疲勞

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