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金秀賢點名台北101入腕錶設計　最想戴新錶遊羅馬競技場

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▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲金秀賢戴MIDO All Dial羅馬競技系列靈感源於建築20周年限量錶。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

連續第二年擔任MIDO（美度表）亞洲區代言人的南韓男星金秀賢，近日戴上All Dial羅馬競技系列靈感源於建築20周年限量錶拍攝宣傳片，透露渴望疫情趨緩出國旅行的夢想，最想造訪此錶款的靈感發想地古羅馬競技場，而談及對台灣的認識，他點名知名地標台北101，他說：「希望台北101可以融入於MIDO設計之中，因為那裡的夜景獲得了全世界人的喜愛。」

▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲金秀賢希望全球知名的地標台北101可以融入於MIDO設計之中。

世界級建築啟發MIDO腕錶創作，因此讓金秀賢對於每一系列錶款印象深刻，除了想戴著煙煤灰色粒錶盤的All Dial羅馬競技系列靈感源於建築20周年限量錶造訪古羅馬競技場，喜歡沿著首爾漢江騎自行車的他，也想到先鋒系列錶款的靈感地雪梨港灣大橋騎車。

▲▼MIDO 。（圖／公關照）▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO All Dial羅馬競技系列靈感源於建築20周年限量錶（左）43,900元，Ocean Star海洋之星靈感源於建築20周年限量錶34,800元。

CITIZEN則大吹復古，重現1965年品牌推出世界首款採用礦物水晶強化玻璃鏡面的日本製機械錶Crystal Seven（C7）風采，面盤顏色改為當紅的暮光綠以及水銀藍，錶徑從最初的36毫米加大至40毫米，不變的是箱型玻璃鏡面、位於時標12下方的七邊形星期窗，都展現原版的精髓，定位在入門機械錶，細節一點也不馬虎。

▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲CITIZEN C7延續經典設計以全新綠色面盤亮相，NH8391-51X腕錶10,800元。（圖／CITIZEN提供）

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關鍵字：

金秀賢, MIDO, 美度表, CITIZEN

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