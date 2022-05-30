精品做餐飲上癮！DIOR在巴黎重現創辦人喜愛的菜色　GUCCI餐酒館開到半夜

▲Monsieur Dior餐廳的裝潢、菜色都很吸引人。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

旅行時，你會事先把想玩的地方、想吃的美食列下來，然後一一踩點打勾嗎？雖然暫時還不能自由自在到處飛，但先做功課同時神遊一下不為過吧？浪漫的巴黎讓許多人嚮往，除了眾多名勝古蹟，DIOR蒙田30總店（DIOR 30 Montaigne）也值得一遊，因為裡頭的餐廳與咖啡店實在太夢幻。

▲DIOR蒙田30總店經歷兩年多的修繕，2022年3月重新開幕。

許多精品跨足餐飲也總有話題，LOUIS VUITTON（路易威登）在日本大阪開了餐廳Sugalabo V，及大阪、銀座的兩家咖啡店LE CAFÉ V，SAINT LAURENT的Rive Droite café位於巴黎，今年才開幕的GUCCI Giardino 25餐酒館則選在佛羅倫斯，從早上開到凌晨1點，而DIOR在巴黎之前，已經先在東京銀座及韓國首爾開了咖啡店，這次回到「家鄉」，格外有意義。

▲Monsieur Dior餐廳由法國名廚Jean Imbert掌舵。

位於DIOR蒙田30總店的餐廳 Le Restaurant Monsieur Dior，融入優雅法式生活風格，軟硬體都很有看頭，由法國名廚Jean Imbert與夥伴Antony Clémot 攜手，從品牌的歷史與精神中尋找靈感、設計出菜單，他們參考了1972年DIOR出版的《La Cuisine cousu-main》（訂製佳餚）食譜書，其中收錄了迪奧先生最喜歡的菜色，Monsieur Dior餐廳的招牌餐點便由此而來。

▲1972年DIOR出版的《La Cuisine cousu-main》食譜書，收錄了迪奧先生喜愛的佳餚。（圖／翻攝catawiki）



▲美味的餐點與優雅的餐具，相當誘人。

室內空間絕對是蒙田30總店的驕傲之處，Monsieur Dior餐廳明亮寬敞，潔白的桌巾與黑、白、灰、紅色千鳥紋的椅子，顯得很活力又十分雅緻，牆面是藝術家Guy Limone 專為DIOR蒙田30總店所做的大型創作，由數千張紅、黑和白色調影像組成，而這些影像，取自 DIOR檔案舊照以及藝術家的個人收藏，另一面牆則是藝術家 Claudia Wieser 設計的幾何拼接鏡面，兩件作品相輔相成，彷彿彼此對話著。

▲Monsieur Dior餐廳空間明亮寬敞，牆面由藝術家設計打造。

小花園旁、半室外的甜點坊Le Pâtisserie Dior，是蒙田大道總店內的另一個驚喜，處處可見DIOR經典符碼，例如桌椅、餐具、餐巾紙都是籐格紋，還有幸運星裝飾的巧克力塔等等，充滿閒適氣氛的空間，如果從早餐一直吃到下午茶，多麽愜意。

巴黎讓去過的人還想去、沒去過的人心神嚮往，先把DIOR蒙田30總店放在待訪清單，逛一逛、享受美食與甜點，再啜一口咖啡，現在光用幻想的已經心情飛揚。

▲甜點坊 Le Pâtisserie Dior悠閒舒適。





▲DIOR幸運星出現在甜點上。

精品餐飲地圖

LOUIS VUITTON

LE CAFÉ V咖啡店、Sugalabo V餐廳、Chocolat V

2020年LV在大阪御堂筋旗艦店內，開了全球首家咖啡店LE CAFÉ V，2021年又在東京銀座並木通店開了咖啡店及巧克力專賣店Le Chocolat V，店內傢俱除了專門訂製，當然也有自家Objets Nomades的作品，各式精緻的甜點與咖啡上的Monogram圖案拉花，每一口都是LV。

▲LE CAFÉ V在日本開了兩家店。（圖／翻攝LE CAFÉ V IG）



▲LV巧克力上的Monogram圖案好吸睛。（圖／翻攝LE CAFÉ V IG）

咖啡店每個人都能坐下享用，同樣位於大阪御堂筋旗艦店內的餐廳Sugalabo V，則是極具隱密性，需要有人介紹才能預約，不但只開放晚餐時段，而且座位極少。餐廳由日本名廚須賀洋介操刀，採套餐制，定期更換菜單，坐在吧台區可以直接看到廚師們料理的過程，如果能坐進Sugalabo V享受這一切，很有光環吧！

▲LV大阪旗艦店內層層疊放的行李箱，其實是通往餐廳Sugalabo V的門。（圖／翻攝Sugalabo V IG）





▲Sugalabo V餐廳只在晚間營業，接待的客人不多。（圖／翻攝Sugalabo V IG）

GUCCI

Giardino 25餐酒館

2022年初才開幕的Giardino 25，位於義大利佛羅倫斯領主廣場（Piazza Della Signoria），目前的營業時間是從早上到凌晨1點，傳統的義大利麵包糕點、不同國家的創意料理，還有三層架點心的下午茶、各式輕食，餐點豐富而多樣，到了義大利一定要喝咖啡，站在吧台來杯Espresso，夜晚點一杯雞尾酒，充滿義式情懷。

孔雀藍的沙發與座椅是Giardino 25醒目的焦點，加上餐桌與吧台的大理石桌面，打造出奢華基調，再融入溫暖質感的橡木拼花地板、天花板木樑外露，屬於GUCCI的繁複細節與美感，在這家餐酒館裡都看得見。

▲Giardino 25餐酒館位於義大利佛羅倫斯。

TIFFANY & Co.

The Tiffany Blue Box Café

2017年The Tiffany Blue Box Café在紐約開幕，運用TIFFANY藍與工業風，交織出迷人特色，店內提供的不只甜點與咖啡，也有餐食，不過從2019年開始，第五大道旗艦店進行大翻修，餐廳因此暫停營業，預計今年（2022）會重新開張，令人拭目以待。

除了紐約，The Tiffany Blue Box Café也跨足亞洲與歐洲，落腳香港尖沙咀、上海旗艦店內，以及英國倫敦著名百貨公司Harrods等處，日前則在南加州的South Coast Plaza（南海岸購物中心）開了北美第二家店，店點多了一些，想坐進藍色盒子裡吃美食、拍美照，相對也容易了一點。

▲The Tiffany Blue Box Café香港店。（圖／翻攝TIFFANY官網）





▲用餐時被Tiffany Blue包圍，氣氛浪漫。（圖／翻攝TIFFANY官網）

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