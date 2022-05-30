fb ig video ETtoday search mobile

精品做餐飲上癮！DIOR在巴黎重現創辦人喜愛的菜色　GUCCI餐酒館開到半夜

>

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲Monsieur Dior餐廳的裝潢、菜色都很吸引人。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

旅行時，你會事先把想玩的地方、想吃的美食列下來，然後一一踩點打勾嗎？雖然暫時還不能自由自在到處飛，但先做功課同時神遊一下不為過吧？浪漫的巴黎讓許多人嚮往，除了眾多名勝古蹟，DIOR蒙田30總店（DIOR 30 Montaigne）也值得一遊，因為裡頭的餐廳與咖啡店實在太夢幻。

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲DIOR蒙田30總店經歷兩年多的修繕，2022年3月重新開幕。

許多精品跨足餐飲也總有話題，LOUIS VUITTON（路易威登）在日本大阪開了餐廳Sugalabo V，及大阪、銀座的兩家咖啡店LE CAFÉ V，SAINT LAURENT的Rive Droite café位於巴黎，今年才開幕的GUCCI Giardino 25餐酒館則選在佛羅倫斯，從早上開到凌晨1點，而DIOR在巴黎之前，已經先在東京銀座及韓國首爾開了咖啡店，這次回到「家鄉」，格外有意義。

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲Monsieur Dior餐廳由法國名廚Jean Imbert掌舵。

位於DIOR蒙田30總店的餐廳 Le Restaurant Monsieur Dior，融入優雅法式生活風格，軟硬體都很有看頭，由法國名廚Jean Imbert與夥伴Antony Clémot 攜手，從品牌的歷史與精神中尋找靈感、設計出菜單，他們參考了1972年DIOR出版的《La Cuisine cousu-main》（訂製佳餚）食譜書，其中收錄了迪奧先生最喜歡的菜色，Monsieur Dior餐廳的招牌餐點便由此而來。

▲LV、Tiffany餐廳。（圖／記者林明瑋攝）

▲1972年DIOR出版的《La Cuisine cousu-main》食譜書，收錄了迪奧先生喜愛的佳餚。（圖／翻攝catawiki）

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲美味的餐點與優雅的餐具，相當誘人。

室內空間絕對是蒙田30總店的驕傲之處，Monsieur Dior餐廳明亮寬敞，潔白的桌巾與黑、白、灰、紅色千鳥紋的椅子，顯得很活力又十分雅緻，牆面是藝術家Guy Limone 專為DIOR蒙田30總店所做的大型創作，由數千張紅、黑和白色調影像組成，而這些影像，取自 DIOR檔案舊照以及藝術家的個人收藏，另一面牆則是藝術家 Claudia Wieser 設計的幾何拼接鏡面，兩件作品相輔相成，彷彿彼此對話著。

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲Monsieur Dior餐廳空間明亮寬敞，牆面由藝術家設計打造。

小花園旁、半室外的甜點坊Le Pâtisserie Dior，是蒙田大道總店內的另一個驚喜，處處可見DIOR經典符碼，例如桌椅、餐具、餐巾紙都是籐格紋，還有幸運星裝飾的巧克力塔等等，充滿閒適氣氛的空間，如果從早餐一直吃到下午茶，多麽愜意。

巴黎讓去過的人還想去、沒去過的人心神嚮往，先把DIOR蒙田30總店放在待訪清單，逛一逛、享受美食與甜點，再啜一口咖啡，現在光用幻想的已經心情飛揚。

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲甜點坊 Le Pâtisserie Dior悠閒舒適。

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲DIOR幸運星出現在甜點上。

精品餐飲地圖

LOUIS VUITTON
LE CAFÉ V咖啡店、Sugalabo V餐廳、Chocolat V
2020年LV在大阪御堂筋旗艦店內，開了全球首家咖啡店LE CAFÉ V，2021年又在東京銀座並木通店開了咖啡店及巧克力專賣店Le Chocolat V，店內傢俱除了專門訂製，當然也有自家Objets Nomades的作品，各式精緻的甜點與咖啡上的Monogram圖案拉花，每一口都是LV。

▲LV、Tiffany餐廳。（圖／記者林明瑋攝）

▲LE CAFÉ V在日本開了兩家店。（圖／翻攝LE CAFÉ V IG）

▲LV、Tiffany餐廳。（圖／記者林明瑋攝）
▲LV巧克力上的Monogram圖案好吸睛。（圖／翻攝LE CAFÉ V IG）

咖啡店每個人都能坐下享用，同樣位於大阪御堂筋旗艦店內的餐廳Sugalabo V，則是極具隱密性，需要有人介紹才能預約，不但只開放晚餐時段，而且座位極少。餐廳由日本名廚須賀洋介操刀，採套餐制，定期更換菜單，坐在吧台區可以直接看到廚師們料理的過程，如果能坐進Sugalabo V享受這一切，很有光環吧！

▲LV、Tiffany餐廳。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV大阪旗艦店內層層疊放的行李箱，其實是通往餐廳Sugalabo V的門。（圖／翻攝Sugalabo V IG）

▲LV、Tiffany餐廳。（圖／記者林明瑋攝）

▲Sugalabo V餐廳只在晚間營業，接待的客人不多。（圖／翻攝Sugalabo V IG）

GUCCI
Giardino 25餐酒館
2022年初才開幕的Giardino 25，位於義大利佛羅倫斯領主廣場（Piazza Della Signoria），目前的營業時間是從早上到凌晨1點，傳統的義大利麵包糕點、不同國家的創意料理，還有三層架點心的下午茶、各式輕食，餐點豐富而多樣，到了義大利一定要喝咖啡，站在吧台來杯Espresso，夜晚點一杯雞尾酒，充滿義式情懷。

孔雀藍的沙發與座椅是Giardino 25醒目的焦點，加上餐桌與吧台的大理石桌面，打造出奢華基調，再融入溫暖質感的橡木拼花地板、天花板木樑外露，屬於GUCCI的繁複細節與美感，在這家餐酒館裡都看得見。

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲DIOR餐廳。（圖／品牌提供）

▲Giardino 25餐酒館位於義大利佛羅倫斯。

TIFFANY & Co.
The Tiffany Blue Box Café
2017年The Tiffany Blue Box Café在紐約開幕，運用TIFFANY藍與工業風，交織出迷人特色，店內提供的不只甜點與咖啡，也有餐食，不過從2019年開始，第五大道旗艦店進行大翻修，餐廳因此暫停營業，預計今年（2022）會重新開張，令人拭目以待。

除了紐約，The Tiffany Blue Box Café也跨足亞洲與歐洲，落腳香港尖沙咀、上海旗艦店內，以及英國倫敦著名百貨公司Harrods等處，日前則在南加州的South Coast Plaza（南海岸購物中心）開了北美第二家店，店點多了一些，想坐進藍色盒子裡吃美食、拍美照，相對也容易了一點。

▲LV、Tiffany餐廳。（圖／記者林明瑋攝）

▲The Tiffany Blue Box Café香港店。（圖／翻攝TIFFANY官網）

▲LV、Tiffany餐廳。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV、Tiffany餐廳。（圖／記者林明瑋攝）

▲用餐時被Tiffany Blue包圍，氣氛浪漫。（圖／翻攝TIFFANY官網）

►林心如演繹Chloé「珠寶包」！多種拿法、三色手環好搶眼

►Rosé帶貨「YSL購物包」搶到缺貨！2 Way背法一秒愛上

關鍵字：

DIOR, 蒙田30總店, DIOR 30 Montaigne, LV, LOUIS VUITTON, LE CAFÉ V, Sugalabo V, GUCCI Giardino 25, The Tiffany Blue Box Café

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片 肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮 34歲趙麗穎穿「逆齡娃娃裙」網看傻！髮箍＋巴掌小臉根本少女 真的不是穿越時空！日本女生天天還原80年代穿搭　4個關鍵別緻又迷人 仙女打架！湯唯、李聖經、Jisoo齊撞「夢幻天空裙」　她人氣碾壓 誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！ 日本推出「阿呆衛生紙套」！　用「阿呆的鼻涕」擤鼻涕超幽默

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面