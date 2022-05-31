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瑪丹娜與16歲兒子「母子裝」亮相　他穿「高衩洋裝」搶走媽媽風采

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記者王則絲／外電報導

西洋樂壇天后瑪丹娜（Madonna）於29日晚間，陪同16歲的兒子大衛班達（David Banda）一同在紐約布魯克林觀看世界輕量級拳擊錦標賽（WBA），兩人分別穿著BALENCIAGA以及GUCCI與adidas聯名的服裝，以「母子裝」造型高調現身，尤其是瑪丹娜兒子身上穿的一襲「高衩洋裝」，幾乎搶走了母親的風采，立刻引發話題。

▲瑪丹娜兒子。（圖／翻攝自IG）

▲瑪丹娜與兒子洛克瑞奇一起看比賽。（圖／翻攝自IG@madonna，以下同）

63歲的瑪丹娜擁有6個子女，經常大方分享自己與孩子們的相處時光，日前瑪丹娜還到訪英國倫敦中央聖馬丁藝術設計學院舉辦的學士畢業秀，為支持18歲的兒子洛克瑞奇（Rocco Ritchie），看了整整一小時的秀。

▲瑪丹娜兒子。（圖／翻攝自IG）

這週末，瑪丹娜被捕捉到與另一個兒子，16歲的大衛班達，一同前往WBA看比賽。穿衣一向奔放的瑪丹娜，穿著BALENCIAGA最新與adidas聯名的2023早春系列，一身黑裝疊戴多層項鍊，相當酷炫有型，臉上的粉色貓眼墨鏡則是成為逆齡的點睛之筆。

▲瑪丹娜兒子。（圖／翻攝自IG）

大衛班達穿著GUCCI與adidas聯名服裝，利用側邊的三條線標誌，與媽媽搭成「母子裝」，不過這回他比媽媽更瘋狂，這套造型不只是連身洋裝，側邊還是「開高衩」！他更不吝嗇直接撩起裙襬、勾腿擺Pose，大膽作風完全承襲了瑪丹娜的精神，母子倆成為場邊最大的焦點。

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關鍵字：

瑪丹娜, Madonna, 大衛班達, David Banda, 母子裝

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