營養師教吃粽！傳授「健康版粽子」餡料，這樣吃絕對不會胖

▲聰明吃粽子，不怕熱量攝取破表。（圖／Pexels、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節即將到來，坊間各式粽子熱量各個比高，要怎麼吃才不發胖？營養師高敏敏分享健康版粽子，若有時間自己包，將食材「這樣換」會更健康！

#建議將糯米換成高纖米

因為糯米不易消化，如果換成高纖米，像是燕麥、糙米、蒟蒻米、花椰菜米等，不止能增加纖維攝取，更可以穩定血糖血脂。

#肥肉換成瘦肉、豆干

粽子中常見的五花肉、加工肉、花生等，都是屬於熱量高食材，建議替換成瘦肉、豆乾、毛豆、黃豆等，讓身體少負擔又美味健康。

#醃料換成天然辛香料

肉粽中的菜圃干、鹽巴、醬油，除了增添熱量之外，鈉含量也會升高，如果真的想要提味，可以換成天然辛香料，像是蔥、蒜、胡椒等，都是不錯的選擇！

#加入有口感蔬菜

粽子中的膳食纖維普遍不足，建議大家可加入有口感蔬菜，像是香菇、杏鮑菇、黑木耳、竹筍等，讓口味更豐富、增加飽足感、飲食更均衡。

除了餡料的替換之外，營養師也貼心小提醒大家，建議腎臟不佳的朋友，選用白糯米即可，蔬菜可以先川燙後再包餡；腸胃消化不佳者，糯米請適量食用，或將粽子包小顆一點。

除了上述2種人要注意吃粽子的小撇步 一般人更可以注意：

1.替換正餐澱粉：控制澱粉量＆熱量不爆表



2.甜粽要克制：勿一顆接一顆 含糖量高



3.沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上 控制鈉量＆糖量



4..飯後吃富含酵素水果：奇異果、鳳梨、木瓜 助消化



5.一天一顆粽，淺嚐即可。