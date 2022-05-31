綠茶廢渣竟成包裝盒、多啦A夢補充瓶好可愛！「綠色美妝」不無聊

▲美妝品牌皆把環保當作重要議題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季美妝推陳出新，不只如此更是積極落實環保，讓大家愛美同時一起愛地球，只要小小改變，就能守護更好的未來。

innisfree人氣商品綠茶籽精華，今年不僅在成分上做更新，全系列包裝設計更是煥然一新，取代原有的塑料瓶身，採用60%再生玻璃材質及無金屬按壓頭，包裝紙盒則運用生產過程中所剩下的綠茶廢棄渣與30%再生紙漿製成，徹底落實綠色生活的品牌精神。

海洋拉娜與台灣零廢棄品牌Story Wear合作，以工廠回收布料與衣物，經台灣二度就業婦女及腦性麻痺患者家庭手工製作，製成限量環保袋，Story Wear並將此次合作部分所得捐給「看見‧齊柏林基金會」，一起守護台灣海洋之美。

ELIXIR 怡麗絲爾從今年開始推出的環保限量補充包，一上市皆大受好評．而6月初即將推出超可愛哆啦A夢瓶身設計的化妝水補充瓶 & 環保補充包，落實一起減塑愛護地球。

Vana Candles瑞典創辦人Robin Johansson 認為減緩全球氣候的變遷問題，是我們這個世代的最大課題，為此從2021年開始，每半年撥出營業額1%支持「台灣慈心基金會」的全台海岸造林計畫，此外Vana Candles追求環保與天然的堅持也體現在產品製程與包裝上。