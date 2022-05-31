《怪奇》米莉芭比布朗淡妝回歸顏值顛峰　下秒煙燻眼妝又老10歲

記者王則絲／台北報導

Netflix影集《怪奇物語》第4季上線，主演女星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）再次成為矚目焦點，近日她一舉登上墨西哥和香港版《VOGUE》的6月號封面人物，清純淡妝下十足呈現18歲少女的青春美貌，但下秒米莉又畫上煙燻濃妝、擺出迷濛表情，超齡的造型讓她再次瞬間顯老10歲。

今年18歲的米莉芭比布朗在《怪奇物語》中飾演女主角Eleven，最初頂著平頭、五官精緻的小孩模樣深植影迷心中，但隨著孩子迅速長大，米莉熱愛打扮成熟的造型，數度出席公開活動時都以超齡的性感禮服與濃豔歐美妝容亮相，甚至曾被評像40歲。

不過米莉芭比布朗的高顏值好底子依然不可抹滅，這次登上香港版《VOGUE》拍攝畫報，米莉穿著MONCLER與JW ANDERSON聯名的巨大羽絨服，演繹BUCCELATI的珠寶，對比這幾年的紅毯造型這回妝容清淡許多，以裸色淡妝為主，凸顯五官本質的美貌，展現出18歲少女獨有的青春與甜美，回歸顏值顛峰。

目光轉到墨西哥版《VOGUE》畫報中，米莉芭比布朗風格大變，以濃烈的煙燻妝打頭陣登封，再換上黑色皮衣配紗裙的叛逆造型，擺出成熟的眼神與迷濛表情，看起來又瞬間增齡了不少，不過幾組造型回歸清淡妝容，還是有找回少女感，只能說米莉芭比布朗的可塑性確實很高。

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