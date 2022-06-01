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「最做自己」星座Top 3 ！第一名不管別人反對，活出理想的樣子

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▲▼星座 。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲「最做自己星座Top 3 」，誰也管不了 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

每個人做決定的時候總會出現不同的聲音，選擇聆聽還是忽視就是自己的事情了，一條路走到底，走著走著也就習慣了，以下就公開「最做自己星座Top 3 」，誰也管不了他們！

Top 3 獅子座

獅子座通常不太聆聽別人的聲音，一直以來的座右銘就是「做自己」，畢竟別人不會對他們的人生負責，所以獅子很喜歡堅持自己的意見，越有人反對越要做給對方看，特別不喜歡有人跟他們硬著來，否則獅子會比你更硬，反正走著瞧、誰怕誰。

Top 2 金牛座

金牛座的牛脾氣很多人領教過，他們在決定事情的時候完全不會猶豫，而且不考慮別人怎麼想，外界的眼光反而會讓金牛更加堅持，而且他們交友時都會保持一個安全距離，擁有自己的原則和底線，不太會過問雙方的隱私，反而會讓友情更長久。

Top 1 天蠍座

天蠍座只想活出自己想要的樣子，尤其是遇到反對的聲音時會很敢於說出自己的想法，往往讓大家都嚇一跳，因為他們就是要走一條沒人走過的路，哪怕這條路上只有自己一人也沒差。天蠍只要立了這個誓言，就會拼了命達成，超強毅力讓每個人都感到佩服。

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關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 獅子座, 金牛座

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