12星座6月運勢！水瓶請好好與人相處、天秤本月搶快很重要

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座3.21~4.20

本月份重點是工作上要長記性，很多時候相處得宜，答應別人的事很容易不小心忘記，所以除了管好自己事情的同時，也要想想究竟有沒有答應別人什麼事情，如果做不完也要告訴別人一個完整的理由，該拒絕的還是要拒絕；面對愛情則要多說不，說出自己真實的感受，讓對方知道你喜歡不喜歡什麼才重要，而積極正向的態度能去面對及思考問題，減少花時間在無用的社交圈，給自己一些心靈紓壓的時間，學會簡單生活就能快樂。

金牛座4.21~5.20

本月份職場上有些挑戰，要懂得面對恐懼並挑戰不安，然後一切繼續做下去，讓自己勇敢一點，一切的路就會平順一些；感情上有點背對背擁抱的情況出現，濫用沉沒在咆嘯，有時候安靜對對方反而是最大的傷害，如果當心裡有什麼問題時，不妨開誠佈公一切都說出來，進展才會更明顯，生活中都要多投入一些時間，去接近一些你喜歡的嗜好，生活品質一提高，就能降低自己對人生的迷惑感。

雙子座5.21~6.21

本月份面對職場要有信心，很多時候路邊的聲音就當他們是小石頭，愛我恨我隨便你，做好自己、相信自己，搞清楚你的目的性是什麼才重要，而在工作面，記得不要為哪個人去放棄自己的任何一部份，你的每一塊都很重要，一定要完整地保留它；感情上不要被一些記憶綁在原地，如果現在發展的並不理想，很多時候必定是你困惑於某些記憶點，基本上要放掉一些不需要去強記的，不需要在一些過去傷痛的地方打轉，面對交友中有很多機會，放一些心思你可以注意到；而在投資部分則要相信自己的專業判斷。

巨蟹座6.22~7.22

本月份職場上會有很多朋友一起合作衍生出新的機會，但巨蟹座是一個喜歡舒適圈，喜歡跟自己同質性朋友的性格，有時候你要相信一些跟自己說話有反差，想法有差異的人，合起來才能達到互補的效果，朝這個方向去認識新朋友，找合作夥伴才對；對於家人與職場的相處，不要怕破壞關係就避免講出真實的想法，有時候單刀直入可以省去很多時間，也才能看清楚真相；在金錢的投資面巨蟹有點太武斷，對很多消息都不太採納與相信，這時候你還是需要團隊的意見，或是多看新聞，多做一些功課，才能輔助到你金錢的成長。

獅子座7.23~8.22

太陽獅子的你們本月意志很堅定，但上升獅子就有心猿意馬、捉摸不定，聽似好像完全相反的兩種特性，在本月面對職場與愛情都需要做一件事情，找到你的優勢，肯定它並且強化它，微調一些略有瑕疵的做事習慣，就像平時自拍會修圖，你會懂得在某些地方銳化或強調，但有些你就會上遮罩與模糊，所以要讓自己變得圓一點，除了圓融，有時候說話不要太有稜有角，也是種自救方法；投資部分要把握偏財的運氣，平常生活中散一點財，可能會抓回來更多。

處女座8.23~9.22

本月面對工作會有很多不同的人，在你身邊提出一些不同的聲音，這會影響到你做事的心情，但只要記得，如果大家的目的是一致的，你說什麼話總希望對方聽進，同樣道理，人家也是如此，不妨聽聽對方有沒有值得參考的東西，在整合意見之下，才能讓公司的事情做得更順利；生活中交友會是個問題，有一些明明經常出現在你身邊的朋友，當你一有需求卻消失的人，在你最近的人生中真的不需要，感情上記得，愛情對象最好是跟你工作以及興趣嗜好都符合的人，在一起才能加乘的效果。

天秤座9.23~10.22

本月搶快很重要，搶得先機常常就贏了一半，而天秤天生性格灑脫甚至有些慵懶，要關閉頭腦中那個偷懶的聲音，你就可以讓自己隨時加快一些腳步，畢竟工作上有很多機會真的是要搶，拿到手上再慢慢做都沒關係；而面對生活中，考試運氣很好、提案運氣很好，平常是有兼職或是在家工作的人真的是有福了，這也是屬於你這個月的偏財；愛情相處的溫度超高，如果能跟另一半攜手合作，能賺到的錢絕對不是加兩倍而已。

天蠍座10.23~11.21

本月份金錢面很容易收到一些假消息，假如你走上了不正確的投資道路，很可能就變成一場遊戲一場夢，而投資在自我身上絕對是一個正確的方向，意思是多做一些閱讀，多學習一些專長，最好是跟你的工作技能相關那絕對沒錯，而在職場上或是生活之中，當你感覺正確的事情就感覺的做下去，假設在勇敢之餘犯了錯，也要關注從中學到的東西，而不是你犯的錯誤本身，記得要多培養一些能讓你投入的嗜好，比如說有些人到了高一點的位置去打高爾夫，平常也許只是玩樂，在這之中認識的一些朋友可能都可以開啟你很多的點子。

射手座11.21~12.21

平常追逐風、追逐太陽，都一直在自己的人生道路上，但是你要搞清楚自己新的方向，腦中的方向究竟是什麼，而不要隨時變來變去的，所以堅持很重要，搞清楚目的性也很重要，雖然本月份你可以很相信直覺，但做事卻不一定非快不可，可以照直覺慢慢來，減少花時間在你的社交圈之內，平常多讀一些對自己心靈有幫助的書，會比一切東西都來的更重要，想辦法讓你的生活簡化一些，玩樂減少一些，也不要讓自己的交際圈變得太複雜，你就可以讓自己這個月份過的順利。

摩羯座12.22~1.20

本月份職場與金錢牢牢地綁在一起，如果沒事可做的摩羯一定要想辦法讓自己忙一些，如果你對現在的職場不滿意，請在這個月做出新的選擇，記得一切事情別用他人的判斷去代替你自己的決斷，你一定要當自己唯一的專家，想辦法找到生活的平衡感，還有一種舒服的節奏，基本上你就可以讓自己發揮良好；感情上摩羯與對方經常是一來一往的，有時候會流於針鋒相對，適度的讓自己作為帶領氣氛緩和的那個領導者，你可以在愛情中顯得更有地位與分量。

水瓶座1.21~2.20

本月份職場風浪很大，在船起伏不定的時候，要牢牢的握緊船槳控制好方向，要注意這個月份言語會傷人，要把自己犀利的想法包覆在柔和的話術之中，遇到事情有時候不需要先從現實面去考量，投入之後有時候反而能結識意外出現的貴人，而要選擇朋友相處，好的朋友對你當然有利，玩樂的部分可以減少一些，而且你會出現不止一次的感情機會，這些機會也發展成任何方向，也得靠你自己聰明的頭腦去規劃。

雙魚座2.21~3.20

提醒你們在心靈層面要學會接納自己，無論好的面與壞的面，要常常跟自己說你很棒，我很喜歡現在自己的樣子，在工作面的表達需求要直接，不要以為誰應該要有讀心術，必須去了解你，而製造了很多對自己無謂的不好感覺，有時候直接說出來別人也就清楚了，態度也就看得清楚些；在感情面的相處溝通反應該婉轉，而且要有修飾，避免你傷人傷己，而水象星座始終是一種情緒性的動物，雙魚要避免感性壞事外，理性在關鍵的刀口上，用錢也一定要謹慎。

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