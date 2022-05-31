驚艷紅毯的孕婦不只Adriana Lima　安海瑟薇、女雷神白禮服挺孕肚仙氣破表

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

第75屆坎城影展在百花爭艷的星光紅毯，巴西超模Adriana Lima穿著Balmain為她訂製的露孕肚禮服驚艷全場，帶有Balmain前衛風格的黑色長禮服，加上大露孕肚的挖空設計，展現出Adriana Lima的女王氣場，不過在懷孕期走上紅毯的，Adriana Lima不是第一人。

章子怡

曾受邀擔任電影節評審的章子怡，就穿著黑色長禮服現身紅毯，當時懷有二寶的她，雖然禮服蓋住了肚子，卻仍然可以看見她明顯的孕肚。

安海瑟薇

2019年出席影集《Modern Love》首映時，安海瑟薇以Oscar de la Renta設計的純白色褲裝現身，不對稱的斜肩，加上浮誇的荷葉皺摺，讓安海瑟薇仙度破表。

珍妮佛勞倫斯

為了宣傳電影《千萬別抬頭》，珍妮佛勞倫斯在首映會特別穿上Dior為她訂製的金色亮片流蘇禮服，雖然孕肚明顯，卻不掩小珍的女神風範。

米蘭達可兒

懷孕過3次的Miranda Kerr，也曾在孕期多次踩上紅毯，曾以性感風的黑色蕾絲長洋裝亮相，也曾以甜美、優雅的粉色長禮服驚艷眾人。

娜塔莉波曼

因電影《第一夫人的秘密》入圍金球獎的娜塔莉波曼，穿上Prada亮黃色珠飾刺繡禮服出席；出席威尼斯電影節時，選擇Dior白色單肩長禮服，展現女神般的氣場。

蘿西杭亭頓

與傑森史塔森結婚的天使超模蘿西杭亭頓，在2017年的奧斯卡晚會派對上，以Versace銀色訂製服亮相，低胸剪裁加上鑲滿水鑽的設計，最辣超模的稱號當之無愧。

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