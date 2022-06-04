《我們的藍調》申敏兒肌膚亮到發光！保養5秘招　38歲也擁有寶寶肌　

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

熱播韓劇《我們的藍調時光》集結在濟州島相遇的三段平凡戀曲，近期成為韓國年輕人必看的療癒系神劇。演員申敏兒首度和男友金宇彬同框，在劇中化身憂鬱失婚媽媽，凝視著大海的抑鬱無助眼神讓人一秒入戲。超近鏡頭下依舊光滑透亮的38歲肌膚更是讓人大呼不可思議！

演技和顏值都大幅躍進的申敏兒專屬５個保養祕訣大公開，讓我們跟著敏兒歐逆一起努力，直到68歲都還要有寶寶肌。

1. 嬰兒紗布洗臉法

申敏兒曾在採訪中提到敏感性膚質和長時間帶妝容易讓她的臉部出現粉刺，保養方面她最在意的其實是基礎清潔！除了選用溫和洗面乳之外，申敏兒還會在洗臉時搭配細緻的嬰兒紗布輕微去角質，清除毛孔殘留彩妝之餘也不會對皮膚產生過度刺激哦，還有洗臉時用溫水，清潔結束後以冷水輕拍收緊毛孔就是凍齡美女申敏兒好膚質的小秘訣！

2. 晚安面膜元氣肌養成法

劇中無論鏡頭拉得多近申敏兒的肌膚都像是新生寶寶般朝氣洋洋、嫩嫩亮亮，其中秘密來自她的專屬睡前儀式，敏兒透露一周2~3天睡前會使用具備亮白效果的晚安凍膜，均勻塗抹在臉頰、頸部，並搭配按摩手法讓保養成分完全吸收。特別的是使用晚安凍膜前申敏兒在保養程序中就省去乳霜，是因為要避免乳霜油分降低晚安凍膜吸收效果，很適合夏天使用。





3. 黃金時間美容覺保養法

想擁有好膚質睡好睡滿真的很重要！晚上10點到隔天2點是肌膚代謝效率最好的黃金時間，因此即便拍戲、廣告工作讓生活超級忙碌，申敏兒還是會確保在這時候睡好睡滿，也難怪已經38歲的申敏兒卻擁有彷彿凍結時間一樣的幼齒嫩滑肌。





4. 零碎時間伸展運動法

申敏兒在韓國演藝圈中以好膚質和纖細身材著名，忙碌生活中還能維持絕佳身體狀態的她靠的竟是「超強時間管理法」！申敏兒提到拉筋和伸展對維持體態很有幫助，因此她會把握車程時間、活動通告等待時間伸展手肘或是深蹲，避免久坐運動量不足讓脂肪上身。





5. 韓式飲食控制法

吃什麼就會像什麼！申敏兒在飲食上多以「韓式飲食」為主，儘可能不吃麵粉類、油脂含量較多食品之外，為了維持足夠飽足感並預防便秘也會多食用含有豐富膳食纖維和維他命Ｃ的蔬果和優格。





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