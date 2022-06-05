原生髮也能用！四款日系開架染眉膏推薦　改變形象刷出自然清新感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

眉毛是妝容中很重要的一部分，透過改變畫法或顏色，就能影響整個人的氛圍。其中，染眉膏是染髮族必備的彩妝品，即便是黑髮也能透過染眉膏改變整體形象。

染眉膏使用時機

聽到染眉膏，是不是只有染髮的人才需要用呢？其實不然，即使是原生髮色的人，也可以用染眉膏來調整視覺效果。像是毛量比較豐厚的人，可能會覺得眉毛過於銳利、搶眼，就可以運用灰色或深棕色的染眉膏來調整，染髮族則能依照髮色挑選適合的染眉膏。

除此之外，就像彩色眼線、彩色睫毛膏一樣，現在許多品牌也有推出粉色、橘色調明顯的染眉膏，讓妝容變得更多樣、更繽紛。以下要介紹四款日系開架染眉膏。

&be（And Be）染眉膏

首先要和大家介紹一個近期在日本非常紅的開架彩妝品牌，是許多日本女星御用的彩妝大師河北裕介所創立的品牌「&be」，以開架來說價位不算最親民，但&be獲得了許多日本女孩的喜愛。其中最熱賣的商品有打亮霜、遮瑕膏，還有就是今天要介紹的染眉膏。





&be的染眉膏總共有五色，都是比較偏低飽和的色調，深髮色的人可以挑選帶灰色調的Mauve Brown，棕色系還有淺一些的light brown可以選，特別的是還有Mauve Pink和橘棕色可以選擇，最後則是針對眉毛有定型效果的透明色。不只在顏色上用心著墨，&be染眉膏運用較精細的刷頭和速乾的膏體，不用擔心上妝時會沾得到處都是。 &be（And Be）染眉膏，1,320日圓（約台幣302元）





dejavu就是自然輕盈眉彩膏，NT$260

同樣來自日本的眼妝品牌dejavu，除了睫毛膏和眼線筆是明星商品外，染眉膏也不遑多讓。眉彩膏在今年夏季一次推出三款新色，全系列共有六色可以選擇。採用直徑3mm的極小刷頭，精巧細膩，能輕鬆沾取最佳的使用量。





三款新色分別為夏季限定橄欖灰Ash Olive，調和深橄欖綠與黑灰，運用與肌膚相襯的灰色調為基底並搭配亞麻橄欖色點亮，為整體妝容帶來時尚的輕亮感；適合深髮色的苦棕，比擬原生眉的自然色澤，將內斂的棕色，研發出沉穩不失明亮、輕盈不失顯色的效果，無論是冷暖色調都能搭配；粉棕色除了適合帶有紅色系的髮色，連所有明暖棕色系到暗沉系棕髮都可恣意搭配。想挑戰特殊的仙氣髮，如：長春花藍、莓果粉紅都很適合。

KISSME專屬型色眉彩膏R，NT$320

KISSME的眉彩膏可以說是提到染眉膏大家一定會想到的產品，高附著力、高顯色的效果，是想要立刻改變眉毛顏色的好幫手，色選一共有八款相當豐富，01蜜金色、04自然棕，是黃色調為主的色選；03奶茶棕、08霧灰棕、09米灰棕則是灰色調為主，尤其08色是專為黑髮打造的色選，能讓妝容看起來更柔和；05焦糖棕、06櫻桃棕則是紅色調，大家可以根據髮色挑選，完全難不倒KISSME。





Kate 3D 時尚眉彩膏 N，NT$260

同樣在論壇被網友推爆的還有這支Kate 3D 時尚眉彩膏，在更新後同樣深受大家的喜愛，運用新型的刷頭讓膏體更好沾附，也能更均勻的使眉毛染色，刷出來的眉型自然蓬鬆，不會有糾結、卡色的問題，一共有六款色調，包含黃色調BR-1、BR-2，紅色調BR-3、BR-5，灰色調BR-6、BR-7。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 怎麼靠妝容打造高級感？彩妝師：「眉毛是重點」，從臉型挑出最適合風格和眉型

● M.A.C X 怪奇物語推出聯名彩妝！霍金斯高校眼影盤、腰包、刷具…彩妝控必收