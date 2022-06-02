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頭髮一出門就塌！入夏梅雨季必備5款抗濕髮品　和毛躁扁塌說再見

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近日的大雨連連和即將到來的潮濕夏季，讓人開始擔心髮根「無力」。不僅如此，髮絲碰到水氣後毛躁的狀況讓人更厭煩，以下五款抗濕、抗毛躁的髮品一定要準備好。

AVEDA直感輕亮抗燥凝露

台灣長年溫暖潮濕加上普遍髮質受損，大家都很難逃毛躁的命運，打理好的髮型一遇到濕氣就會打回原形，甚至更加毛躁。AVEDA直感輕亮系列是直順系列的全新升級版，運用最新植物科技，質地更輕盈，抗燥效果也更持久。系列配方來自95%天然萃取，防護層調和了瓊崖海棠油及冷壓野西瓜籽油，豐富的Omega6、Omega9能立即滋養並撫平毛麟片。再透過蓖麻油將髮絲表層完整密封，就像為頭髮披上一層隱形斗篷，徹底阻絕濕氣入侵。

抗燥凝露則是全新上市的抗躁好幫手，是每天必備的免沖洗柔順精華。搭配熱風造型使用，能在髮絲上形成一層輕盈保護膜，阻絕濕氣，即便在高濕度環境下，仍可維持72小時完美零毛燥。直髮、捲髮皆可使用，提升每天髮型精緻度。

資生堂專業美髮 輕縈保濕亮澤乳

乾濕兩用的髮用乳液，主打幫助頭髮保濕、保持彈性輕盈，並能撫平毛躁的免沖洗式護髮，水感的乳液質地在使用時不會感到黏膩，運用獨家「芯盈捲科技」修復髮質，讓秀髮更滑順；也添加天然保濕成分「蘆薈葉菁華」，很適合毛躁或染燙後的髮質。

ORIBE 不可一世髮油

奢華髮品品牌ORIBE不可一世系列專為毛躁、染燙受損髮設計，這款輕盈修護油萃取茉莉花、雪絨花、荔枝、檀香、黑醋栗、佛手柑和摩洛哥堅果等提取物，讓每一滴修護油能有效深入滋潤髮絲，即時吸收並強化深層保護。在造型前使用也能達到抗熱效果，輕盈質地不會使髮根扁塌或感到黏膩，是款獲得眾多好評的髮油。

萊法耶 ASTERA 紫苑草舒緩髮浴

成分中包含能夠溫和清潔、舒緩的紫苑草萃取菁華，能夠強健髮膚並維持頭皮平衡健康，還能去除頭氣味，同時薄荷的成分，能讓頭皮感到沁涼，達到降溫的效果，非常適合接下來悶熱的季節使用。

Ryo 呂 新韓方 黑豆蓬鬆健髮洗髮精

來自韓國的髮品呂Ryo，除了先前介紹過很有人氣的滋養韌髮系列外，另外也要推薦新韓方黑豆蓬鬆健髮系列，內含黑松露、靈芝、黑米等五大黑色自然植萃成分，改善髮絲細軟、扁塌無力困擾，24小時維持髮根豐盈蓬鬆，還能預防老化。除了洗髮精之外，同系列也有推出潤髮乳。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5款抗濕髮品推薦參考價格

AVEDA直感輕亮抗燥凝露200ml，NT$1,380
資生堂專業美髮 輕縈保濕亮澤乳100ml，NT$1,000
ORIBE 不可一世髮油100ml，NT$1,880
ASTERA 紫苑草舒緩髮浴200ml，NT$1,380、600ml，NT$2,300
Ryo 呂 新韓方 黑豆蓬鬆健髮洗髮精400ml，NT$320

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 梅雨季, 髮品, 抗濕

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