《孟買女帝》造型有巧思！只穿白色紗麗的甘古拜　背後有這些寓意

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix現正熱映的印度電影《孟買女帝》，故事背景聚焦在50、60年代孟買紅燈區卡馬提普拉，娓娓道出當時女性性工作者所遭遇到的不平等對待，憑藉「甘古拜」的無所畏懼為同行爭取到基本人權，因而被封為「孟買女帝」。

而隨著故事脈絡，「甘古拜」的造型裡藏了些許寓意⋯⋯以下彩蛋你有發現嗎？

《孟買女帝》造型師

此次為《孟買女帝》定裝造型的是寶萊塢一線造型師Sheetal Shara，除了深入研究50、60年代女性性工作者的穿著，導演更給予Sheetal Shara一大難題——當甘古拜轉型後，僅能以白色作為造型主題！





《孟買女帝》「甘古拜」造型巧思

初為性工作者

根據Sheetal Shara的觀察，50、60年代在印度紅燈區工作的女性們，多以一件襯裙配一件上衣，並將披巾（dupatte）隨意掛在身上。當時的女性性工作者大部分為親人所出賣、意外地來到卡馬提普拉，年紀普遍落在15、16歲就開始從事性工作，Sheetal Shara選擇了帶有灰調的芥末黃與孔雀藍的組合，呼應甘加遭背叛的混沌又憂鬱的心理。

首件白色紗麗

在印度文化裡，白色有著默哀的意思，和中華文化在喪禮上才會用到的意思差不多。不過，白色對於印度文化來說，也代表了智慧和純潔的含義。因此，在甘古第一任冷血老鴇過世之後、同一間妓院的其他女孩們希望她可以接下老闆娘一職，所送的禮物就是一件白色的紗麗。友人拉瑪解釋：「你穿白色紗麗，看起來就像個政治人物。如果你拒絕的話，誰來照顧我們？拜託了甘古。」是為本片的一大轉捩點。

量身訂製手工服隱含告白寓意

爾後生活品質好轉，甘古開始有能力犒賞自己，並認識了裁縫師阿弗桑。在眾多的白色紗麗當中，甘古問阿弗桑有無推薦的款式，一開始在直男阿弗桑的眼裡看起來都差不多，甘古卻說：「有月光的白、雲朵的白、白紙的白、白玫瑰的白、雪白、鹽巴的白、牛奶的白、貝殼的白、溪流的白、沙子的白、煙霧的白⋯⋯是哪一種白呢？」忠於白色的智慧含義，阿弗桑隨即為甘古的聰明所吸引，回答：「天鵝的白。」偷偷埋入我喜歡你的告白訊息。





勝利的白色紗麗

最後，甘古成功與印度總理會面、提出性工作合法化的請求，將好消息帶回到卡馬提普拉。在慶祝遊行當中，甘古身穿的白色紗麗飾以酒紅色的邊條，就好像是革命成功乾涸的鮮血一般，辛苦的奮戰過程最後苦盡甘來。在普世的社會價值觀裡，容不下像甘古這樣的人留名千史，但是她卻活在卡馬提普拉的心中。

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