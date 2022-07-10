「漁夫帽」就是造型神器擔當　8款精品CHANEL塗鴉、CELINE老花必收

Dior Union漁夫帽

在Dior首爾大秀首次亮相的Dior Union系列，創意總監Maria Grazia Chiuri將迪奧家族過去曾使用過的亞麻袋，拓印上「L'Union Fait la Force」徽章圖樣製成多款新包。以此為靈感延伸出的Dior Union漁夫帽，把棉質仿造出黃麻的顏色，帽簷設計偏窄、具遮陽卻不會擋到視線。另有黑色的樣式。

▲Dior Union漁夫帽，NT$27,500。（圖／DIOR）

Burberry TB花格紋漁夫帽