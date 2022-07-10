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「漁夫帽」就是造型神器擔當　8款精品CHANEL塗鴉、CELINE老花必收

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

晴天遮陽、雨天遮扁塌髮型，漁夫帽完全就是造型神器擔當！以下搜羅Dior、Bottega Veneta、Burberry、Fendi等8個品牌2022春夏新推出的漁夫帽款式。

Dior Union漁夫帽

在Dior首爾大秀首次亮相的Dior Union系列，創意總監Maria Grazia Chiuri將迪奧家族過去曾使用過的亞麻袋，拓印上「L'Union Fait la Force」徽章圖樣製成多款新包。以此為靈感延伸出的Dior Union漁夫帽，把棉質仿造出黃麻的顏色，帽簷設計偏窄、具遮陽卻不會擋到視線。另有黑色的樣式。 

▲Dior Union漁夫帽，NT$27,500。（圖／DIOR）

Burberry TB花格紋漁夫帽

風行好一段時間的TB印花，為Burberry帶來耳目一新的街頭個性！2022將此設計結合品牌的經典格紋，新舊代表設計結合打造出衝突美。 

▲Burberry TB花格紋漁夫帽，NT$18,200。（圖／Burberry）

Fendi印花漁夫帽

從檔案庫找出80年代由插畫家Antonia Lopez手工描繪的印花，印製在休閒感十足的丹寧面料上，歷久彌新的設計無明顯的季節感，一路帶到秋冬也沒問題！ 

▲Fendi印花漁夫帽，NT$18,500。（圖／FENDI）

Chanel塗鴉漁夫帽

Chanel每年到了春夏，都會以丹寧為主題推出一系列的延伸設計，售賣的程度屬於品牌前幾難買的逸品系列。2022春夏前導系列將丹寧拓印上不同字體的Chanel logo，不同一般的滿版logo印花，別具特色。另有黑色丹寧樣式。 

▲Chanel塗鴉漁夫帽，NT$27,600。（圖／CHANEL）

Bottega Veneta編織漁夫帽

說到Bottega Veneta，一定是有如膝跳反應般快速地說出「編織」二字！將編織的樣子移植到尼龍材質上，低調卻極具品牌DNA特色。

▲Bottega Veneta編織漁夫帽，NT$15, 800。（圖／Bottega Veneta）

Prada拉菲草漁夫帽

提及漁夫帽，怎麼能夠少了之前社群狂洗版的Prada款式？延續品牌熱賣的漁夫帽帽型，換以拉菲草編織款式，多了鏤空元素兼具透氣效果，夏天到海邊吹風放鬆超適合！

▲Prada拉菲草漁夫帽，NT$24,500。（圖／Prada）

CELINE凱旋門老花漁夫帽

看不膩的Triomphe圖騰，品牌今年再以氣質的奶油白色推出新款漁夫帽。特別的是，今年配上的是墨綠色的凱旋門印花與CELINE刺繡字樣，帶有一絲知性的文藝氣息。

▲CELINE凱旋門老花漁夫帽，NT$17,500。（圖／CELINE）

Versace Barocco Goddness漁夫帽

想要多一點造型變化，預算又有限？那就選Versace這一頂雙面皆可戴的漁夫帽，一面是品牌高調的巴洛克式富豪金印花、另一面是低調的La Greca黑色迴紋印花，堪稱本篇CP值最高推薦帽款。 

▲Versace Barocco Goddness漁夫帽，NT$19,000。（圖／Versace）

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 漁夫帽, 精品, Dior, Fendi, Burberry

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