網友力推的10款「保濕精華」！清爽補水，從油肌到痘痘肌都能舒服用

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

許多人的保養品中少不了一罐保濕精華液，特別是以玻尿酸為主成份的精華液更是許多人首選，以下就為大家整理出10款在網路好評不斷、網友力推的開架保濕精華液。

DR.WU玻尿酸保濕精華液

玻尿酸保濕系列一直是DR.WU的明星商品，主打使用業界唯一專利「智慧型肌因活水科技」，結合日本大分子玻尿酸與專利小分子玻尿酸，搭配德國專利玻尿酸肌活因子與法國專利玻尿酸啟動因子，強調能同時達成補水、鎖水、保水等效果，達到長效保濕。

特別是精華液中還添加了植物性類分子酊協同活性酵母精華，多了修護效果，幫助肌膚養成水嫩透亮好肌質。還貼心分成一般型與清爽型兩種質地，全成份無酒精、無香精，敏弱肌也適用。

ezskin高濃度玻尿酸保濕凝膠

ezskin是皮膚科醫生自創保養品牌，深獲痘痘肌喜愛，當中這罐「高濃度玻尿酸保濕凝膠」更是好評不斷。成份含高純度的玻尿酸，極佳的天然水性保濕因子，使皮膚水嫩。屬於完全水性保濕劑，為中性與油性肌膚保濕的極佳選擇。凝膠狀的質地擦起來也非常清爽無負擔。

理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華

理膚寶水的多容安系列一直都是為敏感保養設計，2020年推出舒緩保濕修護精華更主打含有神經胜肽、Osmolyte胺基酸修護因子、玻尿酸、理膚寶水温泉水，在保濕之餘也強調使用後能立即舒緩肌膚敏感不適，長效修護肌膚屏障防禦力，為一般肌、敏弱、甚至極度敏感肌膚提供舒敏修護與長效安心保養，因此又叫它「安心小藍瓶」。

薇姿M89火山能量微精華

薇姿2017年推出M89火山能量微精華後長賣至今，裡面成份將火山礦物溫泉水濃度提升至前所未有的89%濃度，再注入「親膚高效玻尿酸」，同時兼顧保濕與修護，還主打能穩定膚況。

因爲裡頭使用的薇姿火山礦物溫泉水，是法國中部火山區歷經千年加上140度C高溫滲透而成，富含15種天然礦物質與高濃度微量元素，包含硫、錳、鈉、氟、碳酸氫離子、鍶、矽、鐵、鎂、銨、鋰、硼、鈣、磷酸鹽與鉀等，能幫助肌膚修護乾燥脫皮。這支精華也強調零香精、酒精、色素、Paraben類防腐劑，敏感肌、脆弱肌膚皆能放心使用。

雅漾24H全效活泉保濕精華

法國皮耶法柏藥廠雅漾皮膚實驗室專為敏弱、缺水肌膚研發雅漾24H全效活泉保濕系列，以「Cohederm高效儲水微脂囊」層層包覆雅漾舒護活泉水及有效保濕成份，並能長效24小時持續釋放、滲透肌底，達到真正長效及持久保濕。

尤其是精華液，更含有77%高濃度的舒護活泉水，水感質地更能迅速被肌膚吸收，改善缺水引起的細紋、脫屑。還能密集修護肌膚屏障，形成鎖水保護膜。

AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華液

以高純度98%的維他命B5搭配醫美等級純度95%的玻尿酸，讓這罐精華兼具保濕與修護，配方上更添加7種具有舒緩力的植物萃取複方（如野馬鬱蘭、馬齒莧萃取等），增加擦起來的舒適度。

AHC更首度導入起源於藥品的「微導活膚因子（Trans-Liposome）」，透過微導活膚科技封存高純度有效保養成分，在塗抹高效滲透角質層。

貝膚黛瑪保濕水潤精華

BIODERMA貝膚黛瑪認為保濕光補水、鎖水不夠，因為正常肌膚的含水量是由內而外遞減，內部必須讓水分持續循環，才能有效維持保濕度。因此貝膚黛瑪以獲得諾貝爾化學獎的「水通道」理論設計出「AQUAGENIUM™專利水菁靈高效保濕配方」，內含蘋果籽萃取精華、菸鹼醯胺（維他命PP／B3），能增加肌膚水通道，達到「送水」作用，使肌底水分流通，形成水循環。並運用在保濕水潤精華當中，另外再搭配玻尿酸、甘油等等成份，讓肌膚真正水嫩彈潤。

innisfree綠茶籽保濕精華

innisfree人氣明星商品2021年升級成第四代綠茶籽保濕精華，特別採用innisfree獨家「綠茶益生菌科技」，成份新添加綠茶三重益生菌精萃™，強化因缺水乾燥導致受損的肌膚保濕屏障，維持肌膚健康循環。另外還富含微分子胺基酸的鮮榨綠茶水和五種玻尿酸，快速滲透肌底補充水分，帶給肌膚由內而外的卓越保濕力。

專科超微米瞬效保濕精華

專科「小晶靈」超微米瞬效保濕精華，主打採用微晶球保濕科技，以晶球包覆超微米玻尿酸，加上美肌深導技術，能將成份精準導向肌膚底層。清透的精華液中還承載雙重玻尿酸、蠶絲蛋白保濕精華、海洋膠原蛋白、玄米油、蜂蜜萃取等等，輕輕一抹微晶球立即爆水，整體清爽好推勻，並持續注入水嫩潤澤。

巴黎萊雅玻尿酸瞬效保濕水光精華

巴黎萊雅這罐精華主打超級玻尿酸，是大分子與1/20微分子雙重結構玻尿酸，大分子玻尿酸提供肌膚表層大量水分，維持平滑發光；1/20微分子玻尿酸則能滲透肌底，從底層快速爆水、瞬間彈潤。兩種玻尿酸分子分別滿足肌膚不同需求，為肌膚即時補水鎖水，肌膚飽滿自然散發光澤。同時成份無添加香料、酒精香精，且質地好吸收不黏膩，不管是敏感肌、還是害怕保養品黏膩感受的人都能放心使用。

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