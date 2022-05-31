《流星》李聖經穿搭參考　從學生時代到相親場合都必須收藏

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韓劇《流星》讓李聖經再次受到戲迷關注，整理歐妮在劇中演繹的學生、社會新鮮人、職場到相親場合的穿搭，女生們都必須收藏，作為各個時期穿搭範本。

由長腿妖精李聖經和金永大主演的韓劇《流星》，劇情進入男、女相戀的高潮階段，李聖經飾演經紀公司的公關組長，從學生時代就與男主角相識，畢業後也跟男主角進入同一間公司工作，只是男主角是享譽國際的大明星，而她則是在明星幕後的工作人員。

擁有高挑身材的李聖經，是個標準的衣架子，劇中的她演繹各種時期的穿搭，包括學生時代、社會新鮮人、職場女強人到相親場合，不論你是剛要上大學、準備迎接社畜人生，或是要與曖昧對象約會、相親，不妨將李聖經的穿搭作為參考。

李聖經的學生穿搭

在學生時期，李聖經當然少不了大學生招牌穿搭，棉TEE、連帽上衣搭配牛仔褲，外加一頂可修飾臉型的棒球老帽。

另一套經典大學生穿搭，白色T-Shirt搭配牛仔褲，外頭罩上一件襯衫，還要背著可容納各種物品的後背包。

不想一成不變的你，不妨學李聖經運用短毛帽、畫家帽為造型增添一抹亮點。

李聖經的社會新鮮人穿搭

剛進入職場，李聖經的穿搭偏向甜美風，像是紅白格紋的針織衫搭配白色長褲，頭髮也選擇綁成辮子，充滿青春、活力的氣息。

甜美風格還有這件方形領針織衫與牛仔褲的搭配，將頭髮綁成公主頭，看起來相當青澀。

李聖經的職場女強人穿搭

擺脫初入職場的青澀感，李聖經在經紀公司打滾多年，穿搭風格自然穩重許多，回母校演講時，就選擇成套灰色西裝搭配高筒帆布鞋，不僅專業感有了，又不會太過隆重。

有重要會議、活動時，想展現自己的專業度，又不想看起來呆版，像李聖經以荷葉領襯衫作亮點，絕對是最佳選擇。

零失誤的職場穿搭還有這套，藍白條紋襯衫搭配牛仔褲，加上一件對比色的西裝外套，精心選擇的棕色側背包，則是整套穿搭的亮點。

李聖經的相親穿搭

與男主角相戀前，曾參加相親約會的李聖經，選擇小香風毛呢短洋裝出席，短洋裝有個好處，就是能露出雙腳拉長整體比例，特地捲了波浪捲髮，營造出浪漫甜美氣息。

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