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自然美淡斑安瓶下殺3.2折！厚敷顴骨、痘疤　光速美白立刻有感

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文／C編

所謂「一白遮三醜」，每個女孩都希望自己肌膚白皙透亮，就像是女明星一樣，這時可以急速修護肌膚的美白安瓶，就發揮出它的效果，「Her森森」推出「BIO UP自然美極光淨白淡斑安瓶」，可以輕鬆打造出細緻嫩白的肌膚狀態。

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▲BIO UP,東森自然美,自然美,安瓶,精華,保養,美白,Her森森。（圖／Her森森）

▲BIO UP 自然美極光淨白淡斑安瓶1入，原價3280元、特價1080元，點我搶購

傳承自日本發酵奧秘，極致光酵科技，結合最新的美白研究，是Kimoto日本古法「生酛工藝」，耗費720小時才醞釀而成，添加了破千種發酵成分，而且是專為亞洲膚質設計，因應環境氣候以及生活型態，讓肌膚更透亮有光。

自然美極光淨白淡斑安瓶採用日本山形縣的庄內清酒，搭配雙重酵母以及雞尾酒專利配方，可以完美對抗肌膚蠟黃、暗沉問題，並且結合維他命C醣苷、百里香、牡丹根等等，讓肌膚全面煥白、散發出自然透亮的光芒。

過去只在重要時刻，例如結婚、拍婚紗時，才會用到的「安瓶」，現在越來越普及，近期更在保養界掀起旋風，在化妝水之後使用，可以取代精華液，密集高效修護出細緻的好膚質，不僅全臉塗抹，對於容易長斑或是暗沉的部分，甚至可以奢華的搭配化妝棉濕敷一下，藉以阻絕黑色素。

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▲BIO UP,東森自然美,自然美,安瓶,精華,保養,美白,Her森森。（圖／Her森森）

▲BIO UP 自然美極光淨白淡斑安瓶1入，原價3280元、特價1080元，點我搶購

想要無痛奢華厚敷，那要趕緊跟上這波特價，「Her森森」推出「BIO UP自然美極光淨白淡斑安瓶」，每瓶原價3280元、特價1080元，超優惠的折扣，等於下殺3.2折，當然要多買幾瓶起來囤貨，這個夏季白一波。

關鍵字：

BIO UP, 東森自然美, 自然美, 安瓶, 精華, 保養, 美白, Her森森

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