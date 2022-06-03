安全好看的遊戲地墊769元！繽紛動物、優雅大理石紋　能裁剪超方便

文／C編

有了小孩之後，家中的擺設會調整、需要的物品也增加，尤其安全性是重要考量，除了桌角加上防撞保護套、床邊裝護欄之外，地墊更是必備，讓孩子們學爬、學走都更自在，家長也安心。挑選地墊時，除了厚度與材質，還會考慮到色彩與圖案是否能搭配家中裝潢，鋪上才不至太突兀。

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▲Doricare朵樂比 超Q彈抗菌遊戲地墊120x180cm（四款任選），原價1299元、特價769元，點我搶購。



「Her森森」推出的「Doricare朵樂比超Q彈抗菌遊戲地墊」，有4種款式可以任選，包括可愛繽紛的字母與動物、色調優雅的小熊、雲朵，還有大理石紋，一定能選到適合家中風格的款式，而且可以按照空間需求裁切，相當方便。

地墊表層經過抗菌處理、底層為止滑設計，厚度達1.2公分，柔軟且具彈性，而且結構穩固，地墊內的「氣室」不易被破壞，也就是不會因為使用頻繁，造成某些地方扁塌，影響安全性。

無毒、無異味，這兩點更是打中家長們的心，採用環保材質製造、不含重金屬、塑化劑等有害物質，能回收也更保護地球。地墊除了提供孩子們安全遊戲、生活的空間，也可以當成野餐墊、瑜伽墊，用途廣泛，捲起就能收納，實用又方便。

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「Her森森」推出「Doricare朵樂比 超Q彈抗菌遊戲地墊」，原價1299元、特價769元，相當於下殺59折優惠，保護孩子也要省荷包，趕緊從4款圖案中，選擇最喜歡的下單。