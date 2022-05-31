《我的出走日記》16條金句台詞必回味：想把你揉碎一口吞下

▲《我的出走日記》金句回顧。（圖／翻攝自JTBC，以下同）



記者王則絲／台北報導

由金智媛、孫錫久、李民基⋯⋯等人主演的韓劇《我的出走日記》，雖然沒有轟烈的爆紅開場，但是它慢慢走入觀眾的心中，在尾聲開出收視佳績，獲得廣大討論，如今迎來大結局，除了前半段的上班族厭世共鳴語錄外，後半段的療癒金句更是連發，細膩的台詞值得回味，以下一起來看看：

「所有的人際關係都像是在工作，清醒的每個瞬間都在勞動。」

「我偶爾也很心地善良，就是發薪水的那天，那一天我人還不錯，如果有錢，心地就會善良啊。」

「為什麼不能隨便跟別人談戀愛？我挑三揀四最後還不是這個樣子，挑到最後只剩下次級的，我連最差的都沒得選。」

「不過，焦心是好事嗎？為什麼是好事，很不安耶，熟也就算了，心都焦了，這不是好事吧，明明就很不舒服啊，兩個人在一起應該要感到心裡很踏實吧，為什麼要若即若離、有所保留？為什麼要這樣？吃飯的時候這樣被吊胃口會鬧出人命吧，那為什麼表達愛意要這麼吝嗇？」

「我們什麼時候遇到麻煩會求助家人了？」

「爸，你放心，我們一定會越來越融洽，不過四人家家庭如果要和樂融融，就必須要有車。」

「不假裝幸福、不假裝不幸、誠實對待自己。」

「我不要死後再去天堂，我要活著看到天堂。」

「只要想像和你一起坐在這裡工作，就連這種糟糕的事也變得美好。」

「所謂的平凡，是跟別人有相同的欲望，那才叫平凡。不是什麼崇拜，而是擁有每個人都有的慾望，就像你哥口中那些想推嬰兒車的女人一樣。」



「我會把我的孩子背在背上，我想把你背在背上，我想把一歲的你背在背上。」

「好想把你揉碎，放進嘴裡一口吞下。」

「廉美貞！妳要記住這一點，我曾經非常喜歡妳，以後我也不知道自己會變得多糟，總覺得我應該會睡在首爾站，如果我能在那之前離開妳就再好不過，但我真的曾經很喜歡妳。妳一定要記住這點，就算我以後真的變成一個史上最糟的王八蛋，我也曾經非常喜歡妳。」

「那就是解放的全貌，找出自己的問題點。」

「我一定是瘋了，我覺得自己很討人喜愛。我的心裡全是愛，我能感受到的也只有愛。」

「我在出走日記裡寫下了這句話，廉美貞的人生分為遇見具先生之前以及遇見他之後。」