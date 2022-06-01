試・開箱／夏天玩水眼妝不掉色！眼影蜜打造楚楚可憐的犬系妝容

記者李薇／台北報導

除了粉狀的眼影，眼影蜜最近也是相當受到歡迎，因為可以打造出細緻、具有光澤感的閃亮眼妝，當然吸引許多人入手；以下就盤點3款夢幻級的眼影蜜單品，不僅上色好看、完美，重點是還可以疊擦、多重使用，當然要入手。

sisley 植物光感眼影晶露





將植物美容學融入到彩妝裡面的sisley，在今年夏天全面推出植物光感眼影晶露，水潤的質地可以當作眼影、腮紅或是打亮使用，一瓶就可以完成多種妝效，當然是當紅炸子雞！而且上妝就如同為肌膚塗抹上眼霜，那恰到好處的潤澤度，一抹就可以感受到品牌的用心。

CAROME 絕對顯色眼影蜜

由日義巴西三國混血潮模福住明美創立的品牌CAROME，擁有「斷貨系美妝」之稱，在最近推出全新的絕對顯色眼影蜜，不只顏色百搭、亮片細緻，更厲害的是超好推抹，用手就可以輕鬆上妝，乾掉之後，更是手搓不掉色、水沖也沒問題，超強，很適合夏天去玩水使用。

Giorgio Armani 設計師訂製綻色眼彩露

GA推出的眼彩露已經是很多資深玩家都喜歡的單品，一抹就擁有鮮明俐落的美色，水露質地非常好推開，可以散發出細緻光澤跟色調，而且16小時薄透貼覆在肌膚，可以創造出零暈染、不積線的完美眼妝效果。