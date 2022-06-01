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麥當勞「夢幻藍冰淇淋」顏值天花板！　海鹽＋椰子口味碰撞超衝擊

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▲麥當勞 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲大陸麥當勞兒童節新品。（圖／翻攝自微博、小紅書）

記者鮑璿安／台北報導

海外麥當勞總是有奇特新品推出，這次大陸麥當勞迎來一系列「藍色冰炫風」，如同海底世界的高顏值搭配上夢幻棉花糖，讓人很好奇口味如何，其實是海鹽與椰子製成，甜鹹交織相當新穎。

▲麥當勞 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲麥當勞 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲大陸麥當勞夢幻藍色系海鹽椰子冰淇淋。（圖／翻攝自微博、小紅書）

大陸麥當勞以夢幻星空為主題，在六一兒童節前夕推出了一系列海鹽甜點，包括海鹽椰子冰炫風、甜筒、泡泡飲品等，擁有淡藍色系看上去顏值很高。像是冰炫風品項，就以鹹味海鹽加上椰子、OERO餅乾粉末相佐，一甜一鹹口感很新穎，同時還加入了粉藍色的棉花糖點綴，將夢幻氛圍提升到最高點。

這次新品吸引不少網友打卡，但試吃評價反而兩極，不少人認為「海鹽必須好吃」、「銀河系好喜歡」，不過也有部分網友表示：「像是在吃不刺激的牙膏」、「味道蠻奇妙的」。

▲大陸肯德基 。（圖／翻攝自小紅書、肯德基微博）

▲大陸肯德基520限定新品是「喵喵寶寶蛋撻」 。（圖／翻攝自小紅書、肯德基微博）

大陸肯德基先前引起討論的520新品是一款「喵喵蛋撻」，被稱為是寶寶蛋撻，因為尺寸比起正常的葡式蛋撻要縮小許多，一手就可以拿上多個，最大亮點就是中間的貓掌造型，是用巧克力製作而成，加上4種鮮艷配色與一款隱藏版虎紋，充滿洋溢可愛氣息。

▲大陸肯德基 。（圖／翻攝自小紅書、肯德基微博）

▲喵喵蛋撻提供4種鮮艷配色與一款隱藏版虎紋，非常可愛 。（圖／翻攝自小紅書、肯德基微博）

關鍵字：

大陸, 麥當勞, 冰旋風, 海鹽, 椰子

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