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徐玄振露肩禮服秀「11字美腿」狀態超好　合作小6歲男星無壓力

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記者王則絲／台北報導

韓女星徐玄振攜手男星黃寅燁新劇《為何是吳秀才》將於6月3日開播，兩人將上演一場浪漫的師生戀，近日舉行發布記者會上，徐玄振與黃寅燁兩人默契以黑裝亮相，徐玄振穿著單肩短洋裝小露香肩，並展露一雙纖細筆直的11字美腿，臉蛋也十分精緻漂亮，白皙肌膚上看不見一點紋路，如今37歲的徐玄振狀態非常好。

▲徐玄振、黃寅燁。（圖／翻攝自IG）

▲徐玄振出席新劇《為何是吳秀才》記者會。（圖／翻攝自SBS，以下同）

徐玄振以作品《浪漫醫生金師傅》、《又，吳海英》闖出名號，獲封「收視女王」的稱號，演技備受觀眾肯定；黃寅燁以漫改韓劇《女神降臨》躍升人氣男神，除了在即將上檔的《為何是吳秀才》中擔任男主角，近期還有演出另一部韓劇《魔幻之音》。

▲徐玄振、黃寅燁。（圖／翻攝自IG）

徐玄振於新劇記者會上選穿SAINT LAURENT的黑色單肩短洋裝，側邊蝴蝶結緞帶作為點綴，露出一側性感香肩與鎖骨線條，腳下則踩著SERGIO ROSSI黑色繫帶高跟鞋，腳踝處的綁帶凸顯纖細的腿部線條，一雙11字美腿盡顯，徐玄振的體態與狀態都非常好，即使合作比自己小6歲的黃寅燁也無壓力。

▲徐玄振、黃寅燁。（圖／翻攝自IG）

▲徐玄振、黃寅燁。（圖／翻攝自IG）

以往多演出高中生角色的黃寅燁，在31歲這年終於是演到了大學生，對於擁有一張童顏的他來說算是一突破，記者會當日他穿著PRADA黑色西裝搭配經典三角LOGO領帶，在造型上用心與徐玄振互相呼應。

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關鍵字：

徐玄振, 為何是吳秀才, 黃寅燁

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