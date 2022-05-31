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85度C新推「奶茶跨店取」服務　6月起「買五送一」團購揪起來

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▲85度C,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲85度C推奶茶跨店取優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

連鎖咖啡85度C今（5／31）宣布其專屬APP「85 Cafe」新增奶茶跨店取選項，除以往的咖啡、蛋糕品項之外，連奶茶都能直接網購了，並宣布從6月起購買奶茶商品，還享有買五送一的優惠，而且支援跨店取，就算遠在外縣市的朋友都能揪優惠，大家一起喝起來！

85度Ｃ旗下專屬APP跨店取功能繼開放咖啡和蛋糕後，再度宣布多新增奶茶品項，從6／1起除了咖啡、蛋糕以外，還能選購大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶，且不論冷熱，加碼優惠全部買五送一，消費者滑滑手機線上買整組買更划算，跨店兌換、轉贈都很方便。

▲85度C,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

業者表示，85 Cafe APP會員數目前已超過82萬人，過去從會員累積消費點數兌換優惠券，到電子錢包結帳，線上點餐外、外帶，APP功能不斷擴大，除了線上購買咖啡品項，優惠買十送三，以及蛋糕兌換券，都可以在門市現場兌換，6月將增加奶茶品項。

6／1當天早上10點起，包括原價60元的大杯鮮奶茶，以及原價45元的大杯英式奶茶均推買五送一（限同品項），平均一杯38元起，透過電子錢包線上付款成功後，還能用LINE轉贈給友人，可至全台任一家85度C門市兌換。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克也推出長達24天的數位抽獎活動「LOVE SUMMER 數位體驗」在6／5之前都能玩喔，進入特定網頁開啟數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買一送一、第二杯半價優惠等，優惠兌換時間為上午11店至晚上8點，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務與特定門市。

另一連鎖咖啡路易莎近期也宣布難得的店內優惠活動，路易莎從5／23至6／30期間，每周一、二、三共3天，民眾至來店消費餐食、甜點和飲品，不限消費金額全面8折優惠，此優惠僅限限定門市，全台共337間，可至連結內查詢。

▲路易莎,星巴克,連鎖咖啡,內用,降級,解封。（圖／業者提供）

請注意消費限制，活動限定實體門市，適用飲品、餐食、甜點，不提供寄杯服務；不適用外送服務，黑卡線上訂餐、咖啡特快車及你訂訂餐須自取同享優惠，不包含客製化加價項目，優惠不重複，不與其他行銷活動並行，自備環保杯折兩元除外，品項以Menu常態販售商品為準，且不適用黑卡消費集點、不適用點數兌換。

關鍵字：

85度C, 星巴克, 伯朗, 買五送一

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