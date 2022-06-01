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潮牌推出「蒙娜麗莎被砸蛋糕」T恤！　超迅速搶跟時事話題

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記者王則絲／台北報導

日前法國羅浮宮發生一起事件，一名喬裝成行動不便婦人的男子，以蛋糕、鮮奶油襲擊世界名畫《蒙娜麗莎的微笑》，在場被許多民眾給拍攝了下來，並在網路上大肆流傳，這番歷史性的畫面馬上成為大家的創作素材，潮流品牌們當然也不放過，日本潮牌#FR2便以此為靈感推出了「蒙娜麗莎被砸蛋糕」T恤。

▲蒙娜麗莎T恤。（圖／翻攝自IG）

▲世界名畫《蒙娜麗莎》遭不明男子砸蛋糕、抹奶油。（圖／翻攝自推特）

文藝復興時期達文西最著名的代表作《蒙娜麗莎的微笑》，目前收藏在巴黎羅浮宮，不過由於《蒙娜麗莎的微笑》已不是第一次遇襲，所以存放於防彈玻璃內展示，日前一名喬裝男子對畫作試圖進行破壞，不只砸玻璃、還抹蛋糕在玻璃上，形成騷動，此舉也引起網友們歪樓，表示這也是一種現代藝術的表現，同時也早有人預示這將成為潮牌的設計元素。

▲蒙娜麗莎T恤。（圖／翻攝自IG）

▲蒙娜麗莎T恤。（圖／翻攝自IG）

▲#FR2以最快的速度推出了「蒙娜麗莎被砸蛋糕」T恤。（圖／翻攝自IG@fxxkingrabbits）

其實《蒙娜麗莎的微笑》本來就是許多品牌會取用的靈感元素，像Supreme與STONE ISLAND最新的聯名裡，就包括了一項《蒙娜麗莎的微笑》印花外套；日本潮牌#FR2也看準這次的話題，將《蒙娜麗莎的微笑》被蛋糕襲擊、民眾搶拍的畫面做成T恤的印刷，印製於白T恤背面，正面呼應寫下「A Piece of Cake」，角落則有品牌標誌的小兔子，以最快的速度跟上了時事、化為商品，成功引起網友們的關注：「動作超快」、「我已經預購了」、「超速」、「太幽默了吧」、「我就知道會出件T恤」。

關鍵字：

蒙娜麗莎的微笑, #FR2, FR2

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