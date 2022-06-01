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冰箱打開有獺祭、高空早餐「酒蒸蛤蜊」超美味　住高雄晶英當度假菁英

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

高雄近年頂級旅宿白熱化，可說讓人驚喜不斷，而最先引領這波的，當屬房價仍高居浪尖的「晶英國際行館」。與晶華集團品牌採加盟方式合作，高質感外表下，骨子有著經營者御盟集團的鮮明 DNA，硬頸、樂觀、追求至善及美感，秘密，就藏在每間客房書桌上一本沈甸甸的家書裡。那是集團創辦人邵永添每週一封寫給同仁書信的集結成冊，用最傳統方式一筆一字分享企業理念及對飯店的自我期許，也彷彿成了錨，讓子弟兵在充滿動盪不明的今日，能心安並堅定地持續提供高規格服務給到訪客人，愛可能無法發電，但從服務人員每次早一步代為拉開飯店大門的熱誠，都能直接感受那股愛的流動，我想這也是何以疫情發生兩年多之後，這間飯店不管軟硬體都仍能高水準的運轉中，超乎期待！

▲大廳櫃檯後方立體凹凸成漣漪的火山岩牆面很美

▲御盟集團創辦人邵永添寫給同仁的每週家書集結成冊

▲日落後的 16F 泳池暮色

▲俯瞰亞洲新灣區的泳池日景

緊抓眼球的大廳 4D 動力雕塑藝術，讓人一看再看

晶英國際行館以藝術為核心定位，來自海內外的藝術作品分佈全館，其中規模最大也最吸睛的當屬大廳一件 4D 動力雕塑：「舞動的粒子」，除了半夜會休息，每小時的 45 分會定期展演，每場長達約半小時，那讓我在日夜分別抽空來到大廳，或坐或立，圍繞著從不同角度欣賞讚嘆著。 “浮動於水面上的168顆金屬球，躍動的姿態幻化出大自然的意象、機械精密的編碼與詩意的書寫，形塑感官上的喜悅” 飯店官網上的介紹蠻能精準描述我的觀感。「哇！」之後會逐漸感到平靜，是這件藝術裝置的神奇魔力，當現代科技與藝術相遇，竟能這般優雅靈動，真的好美！後來回想為何當下能格外沈靜？這確實應與飯店不接待十歲以下房客的規定有關，這份堅持肯定很不容易。

▲大廳的 4D 動力雕塑，讓人見識到科技與美學的完美結合

▲晶英國際行館是目前我花最多時間待的飯店大廳

▲「舞動的粒子」日夜味道不同，都吸引著我前來駐足欣賞

▲168 顆金屬球，詩意般的運行著

24 坪御質行驛港景房開箱，大器又細緻的套房

飯店建築高 29 層樓共規劃 147 間客房，分為 10 種房型，最基本都有 18 坪大，已是同級飯店的套房規格。這回入住是 24 坪的「御質行驛港景房」，高居 22 樓、擁有很不錯的港灣景觀。我住的這間屬狹長型，好處是所被規劃成的客廳、臥室、走入式更衣室一直到浴室，連續性也能是各個的獨立空間，都擁有窗景及很棒的採光！

▲御質行驛港景房的客廳空間，我喜歡用弧線挖空的圓桌底座，質感真好

▲非常出色的衛浴空間，電動控制的百葉窗可方便控制光線的射向與光量

▲房間的每個空間，都擁有絕佳採光

房間的設計相當完整，看得見與看不見的很多細節都被照顧到了。每間客房都有一件藝術品，若看了喜歡可購買，藝術家生活不易，飯店希望藉由該機制能幫助他們達到共好。房價雖高，但房間設備確實也都下了重本，膠囊咖啡機、Bose 藍芽喇叭、意大利 FALOMO 手工名床、歐盟有機認證法國 DAMANA 備品。看不見的還有每間客房冷氣出風口都設置了獨立臭氧清淨設備，全館也設置濾淨系統過濾水源，免除旅客對高雄水質所存有的可能疑慮。

▲一夜好眠的背後，都是不著痕跡的用心與細節

喝大吟釀嚐燒酌蛋糕，讓獺祭陪伴度假飄飄然

日本海外授權第一家的「獺祭吧」就插旗在晶英國際行館，冰箱打開，擺了一瓶獺祭二割三分純米大吟釀，而桌上的迎賓點心是獺祭燒酌金箔蛋糕，選用台灣紅殼雞蛋、龍眼蜂蜜、日本紫羅蘭麵粉，並使用新鮮酒粕蒸餾製成，一掀開玻璃罩，可真香的！此外，飯店還正推出「獺祭主題房限量專案」，會送一盒獺祭面膜，還能到獺祭酒吧享用獺祭品鑑組及輕食菜單餐點，若是獺祭品牌愛好者，值得考慮來趟外用內服的獺祭全體驗。

▲Mini Bar 與冰箱內的飲品，都無需額外付費

▲獺祭燒酌金箔蛋糕，玻璃罩一掀開，淡雅酒香撲鼻而來

坐擁亞洲新灣區的大景泳池

若有機會入住，記得抽空到 16F 使用休閒設施，飯店雖非座落海灣第一排，但游在戶外泳池卻很能感受亞洲新灣區的氣勢，幾棟標誌性的特色建築在眼前拔地而起，相當壯觀！因面向西邊，特別推薦黃昏來此，幸運如我撞見絕美大景晚霞，頗有一秒曼谷的感覺！若週末入住，記得每週六傍晚 17:00-19:00 有免費的池畔 Happy Hour， 可享調酒佐港景落日，浪漫滿點！除了健身房，同樓層還有男女分開的三溫暖，雖規模不大但很精緻，烤箱、蒸氣室以及冷熱水池，整體來說有一定水準。

▲從泳池可欣賞這座港灣城市正發展中的天際線

▲週六傍晚限定的 Happy Hour

▲黃昏小酌，再浪漫不過

UKAI 主廚監製高空早餐，誠意十足

位於 28 樓的「雲垂樓」是會依時變換角色的餐飲空間，早餐、下午茶都是在這使用，到了晚上又成了一處高空酒吧。早餐誠如網路上的一片好評，沒讓我失望，由 UKAI 主廚監製的早餐採單點套餐形式，有多套可選擇，入住兩晚，我一天選中式的酒蒸蛤蜊，另一天則選日式烤魚，都優！此外餐檯還有些餐點可自取，大推點心坊做的麵包，服務人員會幫忙送到爐子回烤，當吃到鬆軟有層次的可頌，讓我在高空滿足的微笑了！

▲中式早餐的酒蒸蛤蜊，實在豪華

▲日式烤魚套餐，這間飯店的烤物真是沒話說

▲用豐盛美味的早餐開啟一天，是住飯店最開心的時刻之一

▲麵包有回烤服務實在太加分

俯瞰港灣大啖海洋風下午茶

若喜歡飯店下午茶，午後可考慮到此登高俯瞰港灣一邊品嚐海洋風下午茶，新推出的這組下午茶包含了甜點 4 款及鹹點 5 款，不光餐點設計呈現用心與到位，料理確實好吃，我特別喜歡幾款鹹點，包括櫻花蝦竹炭麵包、鮭魚卵干貝，另外加了點酒的藍色海洋晶凍吃起來也相當清爽！

▲海洋風下午茶，賞心悅目也好吃

▲每道都有海洋意象，很用心

▲下午茶跟早餐一樣，餐檯上都有飲料水果等可取用

/ Behind The Scenes /

這組拍攝下午茶的照片，我是使用輕巧的 Profoto A10 搭配借來體驗的剛推出不久的「Profoto Clic 八角柔光罩」來進行補光，這個新品很酷，一體成型同時使用磁力能快速進行安裝，非常方便，尤其是當拍攝主體不會太大時，能夠給予足夠且相當柔和的光線，是機動性很高的控光設備！相機則是使用 Sony A7RM4 搭配 Batis 40mm f2.0 鏡頭

夜裡，我在浴室舒服泡個澡，飯店貼心提供的沐浴鹽是不能辜負的美意！泡完，不管是打開冰箱取用免費的冰涼飲料或泡個茶，也可上 28F 雲垂酒吧去點個調酒微醺一下，都很舒服。入住時在我的粉專同步零時差分享開箱體驗，那段時間收到幾位入住過的粉絲朋友非常正面的主動回饋，著實不簡單！確實，用心體會後，不管是硬體、餐食、服務等都有很高水準，想到集團創辦人邵先生在某篇家書中提到，當初是以百年經典飯店來定位晶英國際行館，原來有這樣的發心與企圖，無怪乎！我會再回來的，期待下次再見。

▲這房間能讓人舒服的泡個好澡

▲泡澡完很放鬆，喝個飲料翻翻家書

▲若喜歡小酌可以到 28F 垂雲酒吧

▲調酒微醺著光影

/ Info. /

晶英國際行館
官網 | 臉書
地址：高雄市前鎮區中山二路199號
訂房

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 高雄, 晶英國際行館

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