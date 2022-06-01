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阿雅克服容貌焦慮：你自卑就是因為只看外頭的好，忘了自己的好

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▲▼阿雅克服容貌焦慮。（圖／翻攝自微博/阿雅）

阿雅越活越美，比年輕時更有韻味。（圖／翻攝微博/阿雅，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

陸綜《乘風破浪的姊姊3》熱播，除了炒起了王心凌旋風外，阿雅也備受關注，不少網友認為阿雅越來越美，談吐自信大方，就連寧靜都誇她給人很大的安心感，是節目中很重要的角色。阿雅曾在談話節目中提及自己擺脫自卑和容貌焦慮的方法，句句真心讓人獲益良多。

#我記得剛當藝人的那一段時間，我的比較心也很重，然後也有很多忌妒，看別人會覺得你有什麼好，但其實內心羨慕的不得了，所以那一段時間就喜歡自己騙自己，和別人相處時，就故意要去說說別人，說了別人之後，好像自己就會比較好一樣。

▲▼阿雅克服容貌焦慮。（圖／翻攝自微博/阿雅）

#如果你就一直只是覺得外面的世界，沒有滿足你的美好，那其實是來自你內心的匱乏。

#與其讓自己每天在那邊比較，不如把它放在個人修養和氣質上，做一些讓自己有營養的事情，我覺得那要有價值多了。

#這個世界上，這個地球上有多少人，每個人都如此的不同，就算是雙胞胎長得一模一樣，但個性也截然不同，所以每一個人都有自己的美，每一個人都有自己的好，你自卑就是因為只看外頭的好，忘了自己的好。

▲▼阿雅克服容貌焦慮。（圖／翻攝自微博/阿雅）

#女人要懂得愛自己，那個美才會真正地綻放，可是我後來就想說，像我這樣嬌小可愛也很好啊，就是抱起來也很舒服，或者是你要去發現自己身上的美，因為永遠是比不完的。

#我覺得40歲的苦惱和挑戰，以我自己來說，比我20歲時少了很多，我也要給自己拍拍手，因為年輕時的挑戰是不知道自己在幹什麼，然後覺得這個世界給妳很多的挑戰，可是現在是比較知道自己在幹什麼，而是為了你想要幹什麼的那個目標，而有了新的挑戰。

關鍵字：

阿雅, 乘風破浪的姊姊, 成長, 正面

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