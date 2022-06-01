營養師傳授「顧胃10招」，吃東西慢一點、多咬幾口

▲細嚼慢嚥不僅能顧胃，更能增加飽足感。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，生活步調快且飲食精緻化，不少人有胃痛的經驗，打開抽屜或包包裡面必備的竟是胃藥，營養師宋明樺在臉書專頁分享10招顧胃小訣竅，從現在開始慢慢改變，胃痛會減緩很多。

#飲食規律且定時定量

即使再忙，時間到了還是盡可能吃點東西，三餐盡量定時，如果你是忙碌的上班族不妨可以在身邊放些小東西（蘇打餅乾+原味堅果+無糖豆漿），真的沒時間，就加減吃一些，也比較不會因為漏餐導致下餐爆食。

#不要吃太飽

餐餐吃到7-8分飽即可，若是習慣晚餐後要吃點水果的人，晚餐更不能吃太多，避免胃部負擔與熱量破表。

#正餐食物種類盡可能越多越好

尤其胃食道逆流患者，若是單純吃高精緻澱粉食物更容易引發過多胃酸分泌引起症狀出現，當餐除了澱粉外，還要有豐富的蛋白質、油脂、蔬菜類，食物種類越多，相互牽制對於胃酸分泌影響較小。

#盡量少喝酒

久久喝點小酒當然可以，別壓力太大。但是若是常喝且已經有胃病者就戒酒吧！酒精對於胃黏膜有直接性的傷害，已經知道胃有傷口還喝酒就是提油滅火的概念。香菸中的有害成分對胃黏膜也是近一步的傷害。

#胃痛時別碰刺激性食物

辛辣、富含咖啡因的食物先暫時避免，刺激成分使得胃黏膜充血，加重炎症。穩定期稍微吃點是可以的。

#減少太冰、太熱、粗糙食物

過冷的食物容易導致胃痙攣，胃內黏膜血管收縮而傷害黏膜，過熱的食物可能直接燙傷或刺激黏膜，過硬、粗糙食物可能使得黏膜摩擦而受傷，簡單來說就是適溫、不軟不硬的食物較適合。

#飲食不要太油

肥肉、皮、油煎、油炸食物等食物會延緩胃的排空，增加消化吸收的難度，餐後容易有飽脹感，增加胃痛的可能，她也提醒油脂是所有食物中消化最慢的。

#晚餐避免容易產氣的食物

一般氣味較明顯的蔬菜、豆製品、乳製品等都是比較容易產氣的食物，自己最清楚吃什麼食物容易產氣，在晚餐食盡量避免大量攝取、或是生食。

#吃東西慢一點多咬幾口

吃飯時盡量放慢速度，食物在口腔多咬幾口，相對的就是減少胃的工作負擔，胃都已經在生病或是受傷了，就讓口腔多幫它一點忙吧。

#避免睡前吃太多東西

睡前吃一點點食物其實還好，但是若是吃了正餐的份量就要避免，睡前吃太多食物容易導致括約肌鬆弛，胃酸逆流到食道的機率就可能增加。

▲（圖／翻攝自FB/TVBS宋明樺營養師）