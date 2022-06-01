陳庭妮卡哇伊項鍊洩童心　微笑小花款千元價誘小資女

▲陳庭妮穿黑衣搭配APM MONACO Yummy Bear珍珠項鍊很吸睛。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳庭妮熱愛配件穿搭，手腕上總是戴著卡地亞（Cartier）LOVE手環與Juste un Clou釘子手環，而近日她則是卡哇伊風格的飾品不離身，包括摩納哥品牌歡度創立40周年推出的Yummy Bear珍珠項鍊、2020年創立的新興品牌Talis Chains笑臉項鍊都是她的心頭好，搭配簡單的黑色T恤很出色，特別是後者價格約一千多元起，讓小資女能無痛入手。

▲APM MONACO歡慶40周年推出Yummy Bear珍珠項鍊，21,415元。（圖／品牌提供）

陳庭妮分享放假的休閒穿搭，一頂黑色漁夫帽、黑色的上衣顯得低調，但她搭配APM MONACO串上5隻Yummy Bears閃亮小熊墜的珍珠項鍊，純手工鑲嵌氧化鋯石的小熊各是不同繽紛色彩，立刻成為整體造型亮點。

▲陳庭妮將告別牙套迎接美齒，露出歐洲飾品品牌Talis Chains的笑臉珍珠項鍊與小花項鍊。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

而日前陳庭妮開心即將告別牙套迎來整齊美齒的自拍照，則疊戴兩條充滿童趣的項鍊，均出自瑞典出生的Dee Vesali於2020年創立的品牌Talis Chains，最初以時髦眼鏡鍊起家，除不延伸出手機鍊、項鍊等配件，陳庭妮所戴的項鍊是微笑小花造型，以及混搭彩色珠子與黃色笑臉的淡水珍珠項鍊，集滿滿的正能量元素於一身，也洩露了她的童心。

▲Talis Chains笑臉珍珠項鍊，約2,200元。（圖／翻攝Talis Chains官網）





▲Talis Chains笑臉小花項鍊，約1,500元。（圖／翻攝Talis Chains官網）

