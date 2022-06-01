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珍妮佛羅培茲泳池邊放送52歲不科學身材　用比基尼照宣告夏天來了

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記者王則絲／外電報導

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，Jlo）一向不吝嗇展現訓練有成的健美身材，不過每次有辣照放送還是讓人忍不住定睛瞧。珍妮佛羅培茲今日就在IG上Po出泳池邊比基尼大片，雙手抱胸擠出傲人美胸，緊實腹肌與蜜大腿更是全看光，52歲的不科學身材再次現形，貼文中她寫下：「夏季模式：啟動」，來宣告夏季的來臨。

▲珍妮佛羅培茲。（圖／翻攝自IG）

▲珍妮佛羅培茲雖然經常放送辣照，但粉絲們依然百看不膩。（圖／翻攝自IG@jlo）

珍妮佛羅培茲總是有滿滿的話題，不只是與班艾佛列克（Ben Affleck）愛得高調，經常放閃登上媒體版面，而她「翹臀珍」的封號更是多年不滅，身材維持的狀態超驚人，每當又有辣照流出，粉絲們照樣噴鼻血、百看不膩。

▲珍妮佛羅培茲。（圖／翻攝自IG）

▲珍妮佛羅培茲。（圖／翻攝自IG）

▲珍妮佛羅培茲最新泳池比基尼大片。（圖／翻攝自IG@jlo）

這回珍妮佛羅培茲來到泳池邊擺拍比基尼大片，她身上穿著黑色比基尼，並外罩一件長版的印花罩衫，但絲毫沒有遮掩住她身體，胸前深溝、線條分明的腹肌以及健美的雙腿通通一覽無遺，貼文最後的影片裡還放送轉圈的畫面，讓招牌翹臀也出來露面，說是52歲的身材真的令人難以置信。

不過珍妮佛羅培茲為了保持體態的確付出許多努力，她的教練曾透露她多年來幾乎不沾咖啡因與酒精，飲食也非常乾淨，並接受魔鬼健身訓練，滑嫩均勻的皮膚則是靠她獨門的「抹橄欖油」來保養。

關鍵字：

珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, Jlo, 翹臀珍, 比基尼

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