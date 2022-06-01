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東森自然美「ecL立體修容盤」征服英國美妝奧斯卡！獲最佳基礎彩妝大獎

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▲▼Pure Beauty Global Awards,東森自然美,美妝界奧斯卡,eco立體修容盤,BIO UP科美研,森美妍。（圖／翻攝自頒獎影片）

▲彩妝界的台灣之光！東森自然美旗下「ecL」首次報名英國全球美妝奧斯卡Pure Beauty Global Awards，就以「ecL立體修容盤」奪得「年度最佳新基礎彩妝產品」肯定！（圖／翻攝自頒獎影片，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

捷報！東森自然美旗下最年輕的品牌「ecL」首度報名英國全球美妝奧斯卡Pure Beauty Global Awards，就以明星商品「ecL立體修容盤」獲得2022「年度最佳新基礎彩妝產品」！想要獲此殊榮，不僅需先從全球上千美妝品牌、超過二十幾萬支產品中脫穎而出，殺進決賽後，更要通過層層嚴格評測，每一個獲獎品項皆實至名歸。此次獲獎，更讓國際高端美妝保養界的專家們，看見東森自然美在東森集團總裁王令麟霸氣帶領下，從台灣出發到驚豔國際的美妝保養研發實力！

▲▼Pure Beauty Global Awards,東森自然美,美妝界奧斯卡,eco立體修容盤,BIO UP科美研,森美妍。（圖／翻攝自頒獎影片）

▲一年一度的「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」於台灣時間6/1凌晨1點在英國登場。

「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」，是由英國專業美妝雜誌Pure Beauty Magazine舉辦，今年已邁入第20年，長年累積的品味與公信力，使其獲得「英國美容奧斯卡獎」美譽，也讓此獎成為全球美妝最具指標性的專業國際比賽！團隊不僅每年都會評選來自全球各地最新、符合趨勢潮流、最值得推薦的美妝商品，有別於一般美妝獎項由單一的美容編輯評測，Pure Beauty Global Awards更邀請全方面的美妝領域專家，組成國際性的美容專家評審會（International expert judging panel）。截至目前，平均每年皆有超過30多個國家、20多萬項美妝商品參賽，國際美容編輯與專家需從產品有效性、包裝設計、功能和創新進行綜合性評比，競爭非常激烈，任何一點與期待有落差的體驗，都逃不過專業級評測的銳眼，同時更要與來自全球的美妝產品競爭。要能PK掉同類型的產品、以無可取代的產品特色一支獨秀，獲得評審青睞，可說相當不易！

▲▼Pure Beauty Global Awards,東森自然美,美妝界奧斯卡,eco立體修容盤,BIO UP科美研,森美妍。（圖／翻攝自頒獎影片）

▲▼平均每年皆有超過30多個國家、20多萬項美妝商品參與競賽評測的全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards，無論入圍或獲獎都實屬不易。

▲▼Pure Beauty Global Awards,東森自然美,美妝界奧斯卡,eco立體修容盤,BIO UP科美研,森美妍。（圖／翻攝自頒獎影片）

東森自然美自東森集團總裁王令齡接手以來，便持續以全球市場為最大國際，去年首度參選，即已「極地雪玫瑰精萃系列」、「大地防護精油系列」等品項入圍，此次更破紀錄，以「BIO UP科美研」、「森美妍」、「ecL」等6品項，從全球上千萬美妝品牌中脫穎而出，不僅在Pure Beauty Global Awards獎項中佔有一席之地，此次獲獎的「ecL立體修容盤」，也鼓勵東森自然美持續引領年輕潮流美妝的決心，要讓時尚Z世代在接觸時尚美妝的初期，還能與東森自然美一同以護膚為基礎，與國際美妝趨勢接軌，讓透亮自然的健康靚顏一起被全世界看見！

2022年度最佳新基礎彩妝產品「ecL立體修容盤」，以最適合亞洲膚色的「修容色調」量身打造！一盤即有極細緻金屬光與霧面兩種質地，兼具打亮、腮紅、修容等使用方式，加上高延展、高服貼的細緻親膚粉質，透過粉刷即能輕鬆以不同深淺打造出自然立體小顏的完美妝容感！無論前往何種場合，或是用來定妝、遮瑕，修飾顴骨、下巴交際線、髮際線以打造深邃陰影立體感，或是提亮眼窩、鼻樑、鼻翼以打造立體高挺鼻，一盤就能搞定，甚至還能當做腮紅，一抹就有好氣色！雖是專為年輕潮流世代打造的品牌，但兼具高品質與便利性的設計，仍舊受到不同年齡層的美容編輯與評審一致讚賞！

▲▼ Pure Beauty Global Awards,東森自然美,美妝界奧斯卡,eco立體修容盤,BIO UP科美研,森美妍。（圖／品牌提供）

▲專為亞洲膚色打造的「ecL立體修容盤」獲得國際級美容編輯與評審一致讚賞！（圖／品牌提供）

近年，東森自然美亦屢屢橫掃國內外重要獎項，除了此次「全球美妝大獎」給予肯定，《東森直消電商ecKare》美妝品牌森美妍與《東森自然美》兩大MIT優良品牌，在經過多達80位專家評比，亦從100多個報名參賽的國家中脫穎而出榮獲2021比利時世界品質評鑑大賞！年初也以「NB-1胜肽水光微導原粹」、「肌因極光白高純度酯C安瓶」、BIO UP科美研三支超人氣商品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」、「高純度酒粕胎盤彈潤霜」、「超緊緻能量特潤眼霜」，以及旗下姊妹品牌瑞昇「幸福人生精油禮盒套組」共6品項榮獲「國家品質金牌獎」肯定，未來也將持續走向國際為台灣爭光！

關鍵字：

Pure Beauty Global Awards, 東森自然美, 美妝界奧斯卡, eco立體修容盤, BIO UP科美研, 森美妍

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