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Grand Seiko銀粉面演繹「櫻隱」美景　勞力士粉紅錶多尺寸任選

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▲▼ Grand Seiko,Rolex 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko限量1,200只的44GS 55周年紀念限量錶SBGW289，155,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Grand Seiko於1967年發表44GS腕錶，將日本自古對光與影變化的著迷融入設計之中，以平面面盤、12時時標寬度是其他的2倍、多面立體切割時標與寬版時分針、鏡面拋光錶圈與錶殼平面、半嵌入錶身的錶冠、連續側面線條與反斜面的錶圈與錶殼側面等9項特色奠定「Grand Seiko Style」特色，為慶祝問世55周年，推出以日本美景「櫻隱」為靈感的44GS 55周年紀念限量錶SBGW289，限量1,200只。

▲▼ Grand Seiko,Rolex 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko 44GS 55周年紀念錶採用箱型藍寶石水晶鏡面，折射光影凸顯靈感源自白雪覆蓋春櫻樣貌面盤。

「櫻隱」是日本北部獨有的春天美景，正是製作Grand Seiko機械錶的「雫石高級時計工坊」所在東北地區常用的季節用語，意指春櫻盛開時白雪覆蓋花朵的樣貌，因此品牌運用細膩壓模紋路技術搭配帶有銀白的淡粉色調，於44GS 55周年紀念限量錶SBGW289面盤上，演繹白雪與櫻花共存的銀粉色調夢幻美景。此錶款是44GS歷來最小的錶徑36.5毫米，內載手動上鍊Caliber 9S64 機芯，實踐纖薄的目標。

▲▼ Grand Seiko,Rolex 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko 44GS 55周年紀念限量錶，錶背獅徽下刻有限量序號。

勞力士（Rolex）也有多款粉紅色面盤的腕錶，包括精鋼材質打造配上紀念型（JUBILEE）錶帶的Datejust 31，以及搭配蠔式錶帶的Oyster Perpetual 28、Oyster Perpetual 31、Oyster Perpetual 34等不同尺寸款式，完美平衡中性風格與甜美色彩。

▲▼ Grand Seiko,Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual 34腕錶搭配粉紅色錶面及蠔式錶帶，181,500元。

關鍵字：

Grand Seiko, 勞力士

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